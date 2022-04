El Balneario, cada vez más descuidado

En tiempos donde se ha anunciado, hace unos días, la creación del Parque Regional Rafaela en el sector oeste de nuestro medio, un proyecto de 66 hectáreas que potenciará no sólo a la ciudad, sino también a la región, donde el mismo contará con depresiones y lomadas, arboleda autóctona, lugares para que pueda practicarse senderismo, caminar, correr, andar en bicicleta, etc, en la otra punta, en el ingreso Este se encuentra, casi de manera olvidada, tal vez el espacio verde más emblemático que tenemos. Sí, como si fuese una contradicción o paradoja, mientras se planifica un nuevo lugar para que los vecinos puedan disfrutar los fines de semana de otro espacio al aire libre, al mismo tiempo el Parque Balneario Municipal, acaso el lugar más importante y representativo que tiene nuestra Metrópoli como lugar de esparcimiento, se encuentra actualmente bastante descuidado y falto de mantenimiento.

Si uno hace una recorrida por el lugar, donde el pasado 16 de febrero cumplió 80 años, se puede observar, claramente, su presente triste y opaco, y ya no cuenta con el brillo que tenía hace algunos años. Según lo que le comentaron algunos vecinos del sector a este Diario que suelen frecuentarlo casi de manera diaria, han manifestado que "se hacen muy pocas tareas de mantenimiento, para no decir nulas. No hay una persona fija que se encargue de cuidarlo todos los días, y son pocas veces los que se puede ver que un empleado municipal esté realizando algún trabajo". Casi al mismo tiempo, otro ciudadano manifestó que en horas de la noche hay mucha inseguridad, debido a que la iluminación es muy mala. "Hace unos días recordábamos que en su momento hubo un proyecto de la Municipalidad, en el que se iba a llevar a cabo una mejora. Fue uno de los proyectos más votados en el año 2014. Ya han pasado casi 8 años y lo único que se reformó fue la parte del frente, como vista, por avenida Santa Fe y no se llevaron a cabo más tareas de mejoramiento, de refacción", sentenció, muy crítico, el señor.

Está claro que a lo que apuntaba el vecino era al trabajo que se concretó en el marco del Proyecto Participativo y Ciudadano, una iniciativa municipal que consagraba, a través del voto de la gente, determinada obra. Por aquel entonces, la remodelación y mejora del Parque Balneario -por etapas- había sido la elegida por los vecinos, pero sólo se concretó el primer tramo de la obra.



OTROS PROBLEMAS

Durante los fines de semana y feriados, el Balneario suele poblarse, no sólo para hacer un asado en familia y tomar mates o jugar a las bochas, sino también que sus calles internas son bastante transitadas por autos y motos. Y es mucha la gente que le hizo llegar a este medio que piden que los baños se abran. "Que los baños estén siempre cerrados es un problema, porque se los necesita por una cuestión de higiene, ya que no son pocos los que aprovechan a hacer sus necesidades entre los árboles. Por eso sería conveniente que se los pueda abrir y que haya alguien que los cuide para que no se produzcan actos vandálicos. También la presencia policial es muy escasa, ya que cuando están, observan, recorren y se retiran, todo en menos de 5 minutos".

En cuanto a la limpieza, el mismo vecino sostuvo que "suelen acumularse muchas bolsas de residuos durante mucho tiempo". Para colmo de males, también se han retirado varios asadores y son muchos los que están deteriorados. "Esto es sumamente peligroso, porque ante la falta de asadores, algunos optan por prender el fuego en contra de los árboles, generando algún riesgo potencial de incendio. Hay mucha vegetación vieja y seca", añadió esta persona que no quiso identificarse.

Por último, el habitante del barrio Villa del Parque se mostró un tanto preocupado ante esta situación. "Hemos llamado varias veces a la policía, a la GUR y a la Municipalidad para advertirlos sobre esta situación y vengan a realizar algún control, pero nunca hemos obtenido respuestas concretas. También les explicamos que por la noche suelen organizarse picadas de motos y que muchos jóvenes se reúnen a consumir drogas y bebidas alcohólicas ante tamaña oscuridad, pero tampoco han hecho nada al respecto".



CUIDAR LO QUE TENEMOS

"Rafaela tiene una historia muy grande con respecto al Parque Balneario. Si Rafaela tiene 140 años, el Balneario fue prácticamente quien le dio forma a ese sector de la ciudad en aquel momento. El nuevo parque tiene que volver a ser ese lugar con características regionales donde en algún momento, habrá un gran espacio donde haya agua, que pueda ser otra característica diferencial. Estamos entusiasmados con el proyecto. La verdad es que todo el equipo lo está. Será algo que seguramente se va a ir construyendo por etapas, en principio con fondos públicos provinciales y nacionales. Lo anunció el Gobernador y se está haciendo en muchas ciudades del país, dentro del proyecto Parques Argentinos. Necesitamos que a Rafaela también lleguen fondos para ampliar los espacios verdes, y sobre todo de esas dimensiones". Esas fueron las palabras del intendente Luis Castellano sobre la presentación del nuevo proyecto. Siempre son bienvenidas esas buenas noticias para la ciudad, y celebramos que hayan cada vez más espacios verdes, pero también es necesario seguir cuidando, conservando y manteniendo los pocos que tenemos. Por lo pronto, una gran parte de Rafaela reclama y pide a gritos que el Parque Balneario vuelva a tener esa esencia y belleza que siempre lo caracterizó.