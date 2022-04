Canasta de Pascuas: los chocolates y el pescado lideran los aumentos en Rafaela

Los precios de los productos de consumo tradicionales para Semana Santa y las Pascuas reflejan aumentos de hasta un 89 por ciento, según un informe elaborado por la consultora Focus Market que lidera Damián Di Pace. Rafaela no es una isla para la inflación y a partir de consultas en distintos comercios se advierte que la tendencia nacional se mantiene a nivel local.

“Hubo un aumento grande con respecto al año pasado, como en todo. Hasta ahora vienen tranquilas las ventas, pero siempre la última semana es el boom”, nos cuenta Mariel, que nos recibe en la tradicional chocolatería artesanal ubicada sobre el Bulevar Santa Fe de nuestra ciudad. Nos explica además que a pesar de los aumentos, se mantiene la tradición, y los padres, los tíos o abuelos, se siguen acercando para llevar el huevito, o la figurita de chocolate preferida por los más chicos, como el conejo. “Nosotros todos los años tenemos las mismas medidas, se agregaron algunos productos nuevos muy lindos pero la gente busca mucho precio y aprovecha mucho lo que es la Billetera Santa Fe”.

El informe de Rafael Di Pace hace referencia al aumento del precio internacional del cacao: pasó de USD 2350 a USD 2600. “El aumento del precio de cacao repercutió pero acá estamos, sosteniendo un poco los precios, o tratando de ofrecer cuotas para que la gente siga teniendo acceso a consumir. En el caso a veces de que hay varios chicos, o varios nietos, en el caso de los abuelos, a veces llevan algo más chico, pero buscan la manera de seguir llevando para todos”, nos comentó Mariel. (En la chocolatería se pueden conseguir huevitos de 20 gramos, a $ 130, algunos de 90 gramos a $ 505, los de 150 gramos a $ 840 y los de 200 gramos a $ 1120 -con valores bastante similares a los que refleja el informe de la consultora-).

¿Y a cuánto conseguimos una tradicional rosca de Pascuas en las panadería en Rafaela? Nos lo contesta Jorgelina, desde una histórica panadería céntrica de nuestra ciudad, ubicada sobre calle San Martín: “Están a 1.200 pesos, tanto la de crema como la de dulce de leche o mixta. Pesa algo más de 1 kilo cada rosca (recuerda que hace un año esa misma rosca la vendían a $ 800, es decir, hubo un aumento del 50 por ciento, algo parecido a lo que reflejan los datos de Focus Market, que señala un 41 por ciento de ajuste en este producto). La inflación en el precio de los ingredientes son los que han determinado ese incremento: “Aumentó especialmente la margarina y el dulce de leche, se sintió mucho el impacto. Son aumentos que no tienen que ver con Semana Santa, sino que se vienen arrastrando y sumando por la inflación”, nos explica Jorgelina. Sin embargo, una vez más, desde los comercios locales, le ponen ganas y optimismo: “Ya empezó la gente a comprar roscas, tenemos varios pedidos de grande empresas. Aunque viene un poquito más lento que el año pasado. Igual pienso que va a ser una buena semana en cuanto a ventas”.



EL MENÚ: LOS PESCADOS

Y LA BAGNA CAUDA

El informe elaborado por Di Pace señala variaciones de entre 47% y 66% para los pescados. Darío Zapata, de la pescadería ubicada en avenida Santa Fe al 1.200 de nuestra ciudad, lo confirma: “Semana enloquecedora con los precios esta. Los últimos años no venía aumentando tanto como este. Este es atípico. Por lo general hay unos ajustes en Semana Santa por la demanda, pero este año lo vemos distinto. Aparte tenemos desabastecimiento porque con el pescado no es sólo el transporte, el problema viene de origen: los buques necesitan gasoil y también tienen problema de abastecimiento. No todos los barcos están consiguiendo combustible para salir, o no pueden ir tan lejos. El combustible mueve todo. Nosotros estamos con algunos faltantes porque Mar del Plata no entrega todo el pescado que necesitamos”.

En cuanto a los porcentajes que ellos vienen experimentando nos explica Darío: “25 o 30 por ciento se ha movido el precio en las últimas semanas, y seguramente se seguirá moviendo, pero esta última semana fue terrible. Lo que más ha aumentado es el fresco, por el tema que debe ser pescado en la misma semana. Con el congelado ellos están más ordenados, todo lo que sea rebozado...el tema del fresco no, porque es oferta y demanda, es como la carne vacuna. Atún, merluza, todo lo que sea esa variedad que en Mar del Plata se le dice banquina, es lo que sufrió más subas. Y después tenemos otros problemas nosotros con el pescado de río. Todavía sigue faltando agua, no entró el pescado que necesitábamos. Lo más duro de este año es la escasez. Nosotros pescado tenemos pero no sé hasta cuando, no sé si vamos a estar hasta el viernes como siempre o esta vez vamos a estar hasta el jueves.

Le preguntamos a Zapata si todo esto repercute en las ventas: “ No, porque nosotros trabajamos con mucha conciencia para cuidar y también para ayudar al cliente. Nosotros hace 19 años que estamos en esto y para nosotros es importante el día a día. Tenemos un producto todo el año y vamos a vender hasta el ultimo kilo al mismo precio, que es la carne molida de pescado que la gente se las rebusca a veces y hace unas 3 docenas de empanadas para vender, y vamos a vender hasta el último kilo a 500 pesos, que quedó muy competitivo, porque el kilo de merluza está a $ 890. Y la gente lo agradece. Tenemos hamburguesas de boga a $ 500 el kilo también. Hay que encontrarle la vuelta…Y resignamos margen, en algunos productos más que en otros. El salmón rosado, por ejemplo está a $ 3.490, fresco, es un precio competitivo, en esos productos con los costos que tienen no podemos poner el precio que deberíamos.”

Además, indagamos sobre posibles cambios de hábitos de consumo: “Cambió muchísimo, pero por eso tenemos muchas opciones y para todos los públicos. Igual hay gente muy tradicional, que viene de la región sobre todo, que consume bacalao para estas fechas y nosotros tratamos de ofrecerlo también”, nos contó el dueño de la reconocida pescadería rafaelina.

En el relevamiento que realizamos desde LA OPINIÓN pudimos constatar que en las pescaderías de los supermercados locales nos explican los mismos incrementos. También nos sorprendimos con el precio de las anchoas, ingrediente indispensable para la famosa Bagna Cauda, que es casi de obligatorio consumo en Semana Santa para algunas familias piamontesas -y otras también-, siempre que el bolsillo todavía lo permita, claro: $2700 pesos el kilo, es decir $ 270 cada 100 gramos. La crema, otro irreemplazable para la receta: las marcas más económicas arrancan en $ 184 en potes de 200 gramos, y si elegimos alguna marca superior podemos llegar a pagar $ 259 por la presentación de 350 gramos.

Aumentos, por donde se busque. Esta vez, en porcentajes que en algunos casos, nos dejan anonadados. Pero como siempre en este país, somos increíbles y siempre buscamos la vuelta. El rebusque. Y en las crisis, nos lucimos. Como los comercios que recorrimos en esta breve investigación realizada este Diario. En todas las charlas, se notó. En algunos casos, si es necesario, se sacrifica margen. Se le sigue poniendo optimismo, con estas circunstancias y todo, se espera que sean buenas las ventas. Y en los últimos tiempos, los comerciantes, entre pandemia, crisis, inflación, etc, se sabe, le viene poniendo el pecho.