Toda crisis, una oportunidad, al menos cuando se trata de emprendimientos

Este año, como vienen las cosas, y cuando empezaron a aparecer los primeros huevitos en las góndolas de los supermercados, y nos espantamos con los precios, algunas vieron la oportunidad: las emprendedoras, que elaboran los huevitos o las figuras en forma artesanal para vender, a veces entre sus allegados, otras veces, promocionando a través de las redes, salieron a buscar mucho más chocolate este año. “Porque saben que esos precios altísimos generan mucha más posibilidad de venta de lo que ellas fabrican. Por eso, hoy ya no queda más nada, queda muy poquito chocolate. Ya no se consigue nada, es habitual en estas fechas, pero igual se notó más este año”, nos confesó Silvina, dueña de un novedoso local que vende insumos para pastelería. También nos precisó que el kilo de chocolate que venden ronda los $1000, dependiendo de la calidad. En el local también se consiguen las plaquitas tradicionales para hacer los huevos, todo para decorarlos: granas, glassé, perlitas...

Además Silvina nos explicó por qué el éxito de este tipo de iniciativas al sostener que “se trata de buscar una opción más económica, porque hoy un huevo de mercado están todos cerca de 1000 pesos y no todos pueden pagarlo. Para una familia tipo de 3 chicos es muy difícil comprar 3 huevos a esos precios, entonces aparecen todas estas emprendedoras con huevitos hechos por ellas y que buscan tener buen precio de venta...”.