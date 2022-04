El consumo de marihuana entre los adolescentes

LIC. JUAN JOSÉ VILLARRUEL *

Desde la Casa de Ángel se difundieron apreciaciones acerca de esta problemática ofrecidas por el Director de la institución, informe que reproducimos seguidamente.

Si hablamos del consumo de drogas y, básicamente pensando en la adolescencia personalmente creo que la marihuana en realidad es una de las peores drogas que existen. Por qué digo esto? Por dos cuestiones: Primero, cualquier persona en la adolescencia tiene esta necesidad o interés por probar, por conocer, por romper algunos límites, por ejercer algunos desafíos que se le presentan, entonces naturalmente surge la tendencia al consumo de marihuana. Segundo, en nuestra sociedad hay mucha tolerancia a su consumo, además hay mucha propaganda pública favorable, como que es un elemento de cuestión natural, entonces estamos frente a un gran problema. Porque esta propaganda pública favorable sumada a la tolerancia social y familiar, genera la posibilidad y la facilidad de poder consumir libremente. Esta peligrosa combinación nos presenta dos problemas: Primero, que en esta edad de la adolescencia uno no sabe si tiene ciertas características, tendencia o posibilidad de adoptar conductas adictivas ya que la adicción se produce por una multi causalidad de factores, entre ellos cierta tendencia o vulnerabilidad de la persona susceptible de tener conductas adictivas entonces el riesgo que hay al empezar a consumir marihuana en la adolescencia es que se active esta posible vulnerabilidad y la persona que hace uso pase al abuso y fácilmente se le genere una adicción. El segundo problema que yo considero es que es la marihuana es una de las drogas más peligrosas, justamente porque no tiene percepción de daño, la persona siente como que no tiene problemas o consecuencias negativas después del consumo, por tanto, es como una droga muy seductora y si a esto le sumamos la posibilidad que puede tener cada uno de cierta predisposición a las conductas adictivas, bueno... ésto es un combo que en realidad termina generando la adicción y como es una droga que genera en el organismo cierta tolerancia, siempre se va a necesitar un poco más para lograr el mismo efecto generando un hábito siniestro. Por todas estas razones expuestas, hacen que la marihuana, para mí, sea una de las drogas más peligrosas que existen en la actualidad.



* Director de Casa de ÁNGEL M.N 10275