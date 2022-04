Un tango en inglés

POR HERNANI NATALE



Bernard Fowler, el intérprete que desde 1988 se desempeña como corista de Los Rolling Stones, trabaja en el primer disco de tango de la historia cantado en inglés junto a una orquesta típica, un proyecto que lo llevó a profundizar en la historia del género y en sus raíces negras, publicó Télam.com

Para ello, el cantante neoyorquino se asoció con el músico local Pilo Gómez, quien como bono extra al gran trabajo de investigación realizado para motorizar este registro, propuso la realización de un documental sobre el proceso de producción, tarea que recayó en manos de la directora armenia Sareen Hairabedian, según contó el mismo vocalista en diálogo con Télam.

Ocurre que la simple idea que nació en medio de un viaje de Fowler a Montevideo tomó ribetes insospechados cuando el artista junto a su socio local comenzaron a investigar el tema y a contactar a distintas asociaciones relacionadas que podían aportar información.

Por un lado, el cantante descubrió al estudiar la raíz negra en el tango el proceso de invisibilización que sufrió la comunidad afro en la Argentina; mientras que Pilo Gómez se enteró que el propio Gardel planeaba un disco similar al momento de su muerte, de acuerdo a lo que le informó la Asociación Argentina de Tango, con la que se reunió para tantear la manera en que sería tomado este proyecto.

"Estamos trabajando con los mejores músicos de tango. Es tango tradicional, con una orquesta típica, pero con mi estilo, con mi vibración. Estuve escuchando a muchos cantantes de tango para tener una idea de la manera de abordarlo, pero tengo que ser cuidadoso de mantener mi propio estilo y no convertirme en una mímica de lo que escuché. Soy bueno imitando, así que trato de sacar la información que necesito y desecho el resto", explicó Fowler al brindar detalles de su proyecto a esta agencia.

A pesar de la estricta reserva que se mantiene en torno a este trabajo, Télam pudo acceder como anticipo a una versión de "El día que me quieras", en donde destacan los arreglos de Ramiro Boero -el tercer productor en cuestión del disco-; pero fundamentalmente la perfecta amalgama de la voz y la melodía cantada en inglés con la orquesta típica, lo que permite un nuevo acercamiento pero sin perder la esencia del género.

"No quisimos hacer algo forzado. Es clásico pero a la vez es nuevo porque tiene su voz, su estilo. No necesita imitar a ningún cantante famoso y esa es la parte más interesante del proyecto", remarcó entusiasmado Pilo Gómez.

Allí también jugó un rol clave Braulio Flores, un escritor radicado en Nueva York, de padre sajón y madre puertorriqueña, que adaptó las letras al inglés con el desafío de mantener su peso poético.

La otra certeza que existe en torno al disco es que hay una canción de Charly García adaptada a este formato y, aunque el corista de Los Rolling Stones no quiso develar de cuál se trata, dejó como pista que es un tema que ambos hicieron juntos en vivo alguna vez.

Según rememoró Fowler, la idea de incursionar en el tango surgió durante un viaje a Montevideo para grabar junto a Rubén Rada y el Lobo Núñez un tema para la segunda parte de su exitoso disco solista "Inside Out".

"La gente que me conoce sabe que siempre estoy tratando de hacer algo diferente. Y estaba caminando por Montevideo, pensando cómo siempre hago '¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer?', mirando el río y, de repente, pensé: 'Tango'. No me preguntes por qué, es algo que simplemente pensé, que podía hacer un disco de tango", relató.

Y continuó: "Tan pronto como pude llamé a mi amigo Pilo y le dije que quería hacer un disco de tango. 'Hablamos de esto antes', me dijo. Me recordó que lo había mencionado hacía como cinco años....¡pero nunca lo hicimos!".

La puesta en marcha de la iniciativa aportó datos reveladores, tanto para Fowler como para Pilo Gómez, según ambos artistas reconocieron.

"La última vez que estuve por aquí, estuve caminando por Palermo y me preguntaba por qué no veía más gente como yo, porque Brasil y Uruguay están cerca pero acá no veo mucho de esto", manifestó mientras se señalaba el color de su piel.

Y continuó: "Así que fui a internet y descubrí que había una Sociedad Argentina de Afrodescendientes. Tomé contacto e intercambiamos información que me voló la cabeza sobre el tango porque me llevó a meterme de manera más profunda en el tema y en la historia argentina. Creo que los propios argentinos no conocen la historia de la gente africana en Argentina".

Por esto, el vocalista se entusiasmó con la posibilidad de mostrar en el documental a las familias afro que viven en el país y conocer sus historias. "Fueron invisibilizados por mucho tiempo y este proyecto es para ellos", expresó Fowler.

En el caso del músico local, la sorpresa llegó cuando mantuvo un encuentro con la Asociación Argentina de Tango para consultar sobre la manera en que podía caer entre los puristas del género el hecho de que se realice una grabación en inglés, a cargo de un cantante nacido en Nueva York.

"Les mostré a la gente más ortodoxa del tango unos demos que grabamos con músicos acá y a los que Bernard puso la voz en Los Ángeles, y se emocionaron mucho. Me dijeron que es el disco de tango que Gardel no pudo grabar, que era su próximo paso que no pudo hacer porque murió en el accidente. Lo escucharon y se volvieron locos", reveló Pilo Gómez.

"Cuando Pilo me dijo que nunca se había grabado antes tango en inglés, me dieron más ganas de hacerlo", se envalentonó Fowler.

Aunque el disco avanza, nadie se animó a dar una fecha precisa en que estará listo y hasta el momento solo se anticipó que hay cuatro canciones terminadas y otras 21 en proceso de preparación, con la intención de recortar la lista final a diez.

Así como la versión de "El día que me quieras" fue lo único que Fowler y Gómez aceptaron mostrar, también adelantaron como para dar dimensión del resultado final que, en medio de su internación por una quemadura en la pierna, Charly García escuchó por teléfono como quedó la lectura que se hizo a su canción y se emocionó hasta las lágrimas.

"Lo llamé al hospital, le puse la canción para que la escuchara y su pareja Mecha me dijo que Charly estaba llorando. ¡Y Charly García no suele llorar!, según me aclaró", destacó el corista de Los Rolling Stones.

Mientras hace equilibrio entre la nutrida agenda del legendario grupo inglés para poder terminar su propio proyecto, el cual se espera que esté listo para fines de este año, Fowler dejó en claro los objetivos de este emprendimiento.

"Este disco es para todos los grupos afro que fueron invisibilizados. Queremos darle más color a la Argentina. Su historia es hermosa, su cultura es hermosa, su música es hermosa, sólo le daremos un poco más de color", advirtió.