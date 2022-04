POR MICAELA CENDRA



BUENOS AIRES, 11 (NA). - José Luis Perales confirmó que abandona los escenarios tras una gran trayectoria que lo acompañó durante 50 años de su vida. El cantante y compositor español llegará a la Argentina el próximo martes 12 de abril con “Baladas para una despedida” y sus fanáticos podrán disfrutar de tres shows en lo que se recordará cada uno de sus hits.

Las fechas dispuestas para sus conciertos son el jueves 14 de abril en el Movistar Arena, luego el 16 y 17 en Córdoba y por último el 19 de abril en Rosario. En las dos últimas las entradas están totalmente agotadas, mientras que para Buenos Aires quedan las últimas localidades.

“No ir a la Argentina sería como no despedirse de un pariente”, expresó Perales quién confirmó que se retira de los escenarios, pero no de las personas: “Dicen que los cantantes no se despiden, sino que quedan para siempre en sus canciones”.

El cantante español es reconocido por sus temas “y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti”, o “te quiero y eres el centro de mi corazón” o “ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar”, entre muchos más.

En los shows que realizará, Perales indicó que los temas que tocará son “los que más quiere la gente, los que más desea escuchar”. Sin embargo y acorde a estos tiempos habrá lugar para su nueva canción “Balada para una bienvenida” que la compuso en medio de la pandemia: “qué bueno que estamos todos juntos de nuevo y podemos cantar, reírnos, besarnos y abrazarnos. Esa es la bienvenida”.

Pese a su despedida de los escenarios el cantante indicó que seguirá componiendo canciones porque “no puedo vivir si no estoy haciendo música” y agrega “no tengo la vocación de algunos artistas de morirse en el escenario. Los respetos, pero prefiero no llegar a ese extremo, prefiero irme con todas mis fuerzas”.

Perales recibió más de cien discos de oro y platino y es reconocido por ser uno de los cantantes más simbólicos y expresivos respecto al amor. Desde un comienzo fue querido en Argentina y por ello manifiesta que debía despedirse del país y de sus fans de esta manera.

El artista asegura que todavía hay lugar para el romanticismo y que se “lo agradece en este momento”. A su vez admite que ahora hay “espacio para todo, para otros tipos de lenguaje, para gente joven, para otro tipo de melodías y cada una tiene su aceptación y está bien porque eso es la libertad. Poder expresarse siempre que no se insulte a los demás”.

La gira “Baladas para una despedida” comenzó en marzo de 2020 que se interrumpió por la pandemia. Ahora se retoma por toda España, Latinoamérica y Estados Unidos, con más de 70 conciertos.

Para comprar las entradas podés ingresar en http://movistararena-com.ar/ y el valor de las entradas son: campo medio: $15.000 y $13.500 - campo trasero: $12.500 y $11.000 -platea baja: $9.500 y $8.500 - platea alta $6.500 y $3.500.