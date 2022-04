Gonzalo Lencina sobre Atlético: “Estamos haciendo bien las cosas, este es el camino”

Gonzalo Lencina es uno de los delanteros de Atlético de Rafaela. Uno de los jugadores en los que el entrenador Rubén Darío Forestello a depositado toda su confianza. Y el cordobés de Alta Gracia responde con goles, y buenas actuaciones.

“Como todo delantero, en cada partido busco el gol, a veces se da y otras tantas no, tuve la primera que me la tapó el arquero pero por suerte tuve la segunda y pudo ser gol”, indicó Lencina tras el 4 a 0 ante Alvarado de Mar del Plata, donde él abrió el camino para la posterior goleada.

Sobre la importancia del triunfo, luego de tres encuentros sin poder sumar de a tres, Lencina señaló: “Fue una victoria importantísima, la necesitábamos, más en casa y por la goleada nos vamos muy contento”.

Si bien el comienzo de temporada no fue el esperado por nadie en Alberdi, y el DT, a lo largo de estas diez fechas fue probando algunas variantes, Lencina fue uno de los que prácticamente no se movió de la ofensiva celeste. Y esa confianza que el Yagui le da al ex Gimnasia de Jujuy, empieza a dar sus frutos.

“Estoy muy agradecido por la posibilidad, siempre lo dije, trato de ayudar al equipo, el me da esa confianza y creo que estamos haciendo bien las cosas, hay cosas por mejorar como siempre, pero estamos convencidos que este es el camino”, cerró.



GANÓ ALMAGRO, EL PRÓXIMO RIVAL

En la jornada de ayer continuó la fecha 10 de la Primera Nacional y Almagro, próximo rival de Atlético (el domingo a las 15.30hs), se impuso 1 a 0 en su visita a Brown de Puerto Madryn. El tanto para la victoria Tricolor fue anotado por Tomás Conechny, a los 72 minutos de juego.

LOS OTROS PARTIDOS: Brown (A) 1 - Dep. Maipú 2, Instituto 1 - Sacachispas 0, San Telmo 0 - Gimnasia (J) 0, Tristán Suárez 0 - Ferro 0, Chacarita 3 - Chicago 1, Chaco For Ever 2 - Flandria 2. HOY: 17.05hs (TV) Def. de Belgrano vs Quilmes, 19.10hs (TV) Güemes (SdE) vs Belgrano, 20.30hs Santamarina vs Estudiantes (RC), 21.10hs (TV) San Martín (T) vs Ind. Rivadavia.