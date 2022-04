Primera C Femenina: ¡Qué debut Atlético!

Las Cremosas comenzaron de la mejor manera su participación en la Primera C, torneo que es organizado por AFA, y golearon a Tigre 4-1 a domicilio.

Emilce Albornóz abrió la cuenta en el comienzo mismo del encuentro y si bien rápidamente las chicas locales encontraron la igualdad, apareció Eliana López a los 12 minutos para poner el 2-1 parcial. Luego, el equipo dirigido por Juan Wabeke aumentó diferencias, antes de irse al descanso, por intermedio de Sabrina Jalil y a pocos minutos del final, nuevamente apareció Albornóz para poner cifras definitivas.

Atlético de Rafaela integra la zona C y el próximo sábado tendrá el debut como local recibiendo a Country Canning, en el predio Tito Bartomioli (Autódromo) a las 15.30hs.

En esta primera fase del certamen, los 27 clubes participantes fueron divididos en tres zonas. Jugarán a una rueda dentro de cada grupo, ocho partidos en total y los cuatro primeros avanzarán a la Fase Campeonato. También se sumará el mejor quinto. Entre ellos se definirán los dos ascensos.



Las formaciones y síntesis del encuentro:

TIGRE: Micaela Ayala; Silvana Pascualone, Catalina Masoli, Carolina Salina y Bárbara Tesuri; Anahí Ayala, Tatiana Carabajal, Magalí Gómez y Victoria Sarmiento; Valeria Vasinger y Yazmín Avalos. Suplentes: Luz Zalazar, Camila Molfese, Mariel Herrera y Agustina Almirón. DT: Raúl Maiola.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Cintia Heit; Aldana Córdoba, Natalia Calim, Natalí Pérez y Micaela Moreyra; Camila Juárez, Sanabria Jalil, Eliana López y Emilce Albornóz; Marianela Gauna y Claribel Medina. Suplentes: Carolina Escalada y Lorena Aguilar. DT: Juan Wabeke.



Goles: 3m PT y 40m ST Emilce Albornóz (AR), 6m Victoriana Sarmiento (T), 12m PT Eliana López (AR) y 44m PT Sabrina Jalil (AR).



Cambios: ST Alana Villarruel x N. Pérez y Fiorella Vera x C. Medina (AR), 8m Nicole Ayala x Pascualone (T), 20m Rocío Alboróz x C. Juárez y Kiara Villarruel x A. Córdoba (AR), Anabella Hernández x Y. Avalos (T), 30m Julieta Rodríguez x N. Calím (AR), Bárbara Correa x V. Sarmiento y Laila Espíndola x A. Ayala (T).



Cancha: Predio Nito San Andrés.