Scaloni, en la órbita de los más poderosos

El caso Scaloni, del que dimos cuenta en varias oportunidades en este ámbito de opinión, sigue generando nuevos capítulos; ya quedó desactualizada la polémica que provocó la decisión del presidente de AFA Claudio Tapia, al ungir como sucesor de Jorge Sampaoli a un entrenador bisoño sin más antecedentes que aquellos en tiempos del Mundial de Rusia a mediados de 2018, en el cual el actual entrenador albiceleste fue miembro del staff de colaboradores del natural de Casilda.

Una aventura maquillada de transición y con aspecto claro de eventualidad.

Poco después y superada tal incertidumbre, ese interinato mutó a una confirmación como entrenador principal, a partir de las primeras señales gratificantes que Scaloni y su equipo de trabajo, emitieron con buenos reflejos y mejores formas, distanciándose radicalmente de los procedimientos de la gestión anterior, plagada de controversias y escisiones internes inaceptables.

La Pandemia también hizo lo suyo, la Selección Argentina desde 2019 a la fecha, no pudo despegar de nuestro continente para relocalizar esa vara de rivales sudamericanos, con los cuales disputó 2 Copas América y toda la Eliminatoria, una secuencia que aún por involuntaria, no deja de hacerle ruido al mundo del fútbol, sobre el real poderío de un equipo que recuperó en esta etapa todo lo abandonado en 3 décadas.

Hoy a pocos meses del mundial de Qatar y con un combinado clasificado 5 partidos antes de finalizar esa competencia y con un invicto de 31 partidos, las acciones Lionel Scaloni ha subido considerablemente, algo tan obvio por esos resultados como insólito por su procedencia.

La idea de la AFA no es otra que la de apostar por un proyecto a largo plazo que además comprende un trabajo mancomunado con los seleccionados menores. De hecho, los juveniles que fueron citados para la última doble fecha de las Eliminatorias para Qatar (Matías Soulé, Alejandro Garnacho, Nicolás Paz, Franco Carboni, Nicolás Carboni, Tiago Geralnik y Luka Romero) se entrenaron más con la Sub 20 que conduce Javier Mascherano, que, con el conjunto mayor, una sinergia que al propio Scaloni le gusta alimentar. Pese a la muestra de confianza y de respaldo que le ofrece Tapia, el entrenador prefiera evitar una firma prematura para renovar su contrato.

Hace unos días, en Doha, a Scaloni le preguntaron al respecto tras el sorteo del Mundial, ése que determinó que los rivales de Argentina en la primera fase serán Arabia Saudita, México y Polonia. Y el técnico respondió, sin entrar en demasiados detalles sobre su postura: “Tengo contrato hasta el 31 de diciembre y no me fijo en otra cosa. Mi idea es solo pensar en el Mundial y después ya veremos qué pasa”.

Una declaración con la austeridad de su sello, pero también con un mensaje entre líneas, de especular con las respuestas deportivos de su equipo en la cita de noviembre en el Golfo Pérsico.

En el medio, surgen algunas especulaciones y rumores. ¿Será cierto que Scaloni hoy entiende que podría cobrar un contrato mucho más suculento que el actual y que el solo hecho de pensar en ello lo pone de malhumor? ¿Estará especulando con la posible llegada de una oferta para dirigir a algún equipo europeo, a caballo del crecimiento de su reputación como técnico tras la consagración con Argentina en la Copa América 2021 de Brasil y nada menos que en el Maracaná?

En el entorno de Scaloni nadie se anima a negar que se trata de escenarios posibles y razonables, condimentos que encajan tranquilamente en su postura de centrar su mente en el Mundial y solo en el Mundial.

Tras el golpazo que se dio Argentina en el Mundial de Rusia 2018, en el que quedó eliminada en octavos de final ante el campeón Francia, Scaloni se transformó en una apuesta grande y arriesgada de Tapia. Primero, porque como ya analizamos, no tenía antecedentes en equipos de mayores. Y luego porque había sido uno de los ayudantes de campo de Sampaoli, con quien terminó en una relación fría y distante. El titular de la AFA lo convocó inicialmente para dirigir el torneo juvenil de L’Alcudia, en España, en el cual Argentina salió campeón. Luego le ofreció el cargo de técnico del seleccionado mayor y Scaloni asumió como interino hasta fines de 2018, cuando fue confirmado en el puesto. Al año siguiente, y luego del tercer puesto en la Copa América de Brasil 2019, el técnico firmó la renovación hasta el 31 de diciembre de este año, una vez finalizado el Mundial.

Scaloni, quien debutó en la Selección mayor con una victoria por 3 a 0 en un amistoso ante Guatemala el 7 de septiembre de 2018 en Los Ángeles, lleva 45 partidos al frente del equipo, de los cuales ganó 29, empató doce y perdió apenas cuatro.

A partir de la Copa América de 2019, el equipo tuvo una línea bastante ascendente de juego, con una idea que se fue afirmando, considera Scaloni, ilusionado con que el seleccionado albiceleste logre en Qatar su tercera estrella de la historia luego de las conquistas en Argentina 1978 y México 1986. Así y todo, por ahora evita comprometerse más tiempo con un proyecto exitoso cuya fecha de vencimiento hoy es incierta.

Tapia con pragmática estrategia, instaló el tema y ahora todas las inferencias son pertinentes, sin embargo, esta cuestión debería pasar a páginas interiores ya que el entrenador y su equipo debe solo enfocarse en el próximo semestre y no perder esa buena pupila de explorador, que le ha permitido a la AFA sumar para los años por venir, una treintena de futbolistas, que la mayoría desconocía.

Acaso sea este el mejor legado……