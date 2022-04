El Concejo analiza la aprobación del cupo laboral trans en el Estado municipal

A mitad de la semana pasada, y ante la falta de respuestas del Cuerpo legislativo, representantes del grupo Revuelo se reunieron con los ediles rafaelinos para conocer el estado del proyecto que presentaron, en noviembre de 2021, para la implementación del cupo en el Estado local.



La presidenta de Revuelo, Selena Pavón, les señaló que “la demanda del colectivo es grande” y “muchas compañeras se encuentran con necesidad de una urgente solución laboral para poder acceder a los beneficios (cobertura médica y social) que brinda un trabajo en blanco”.



El encuentro finalizó con el compromiso de los integrantes del Cuerpo legislativo de acelerar para terminar de definir un proyecto y tratarlo en el menor tiempo posible.



Desde los representantes de Revuelo hubo conformidad por la respuesta y quedaron a la espera del borrador del proyecto, que tiene a la concejal Alejandra Sagardoy como encargada de su elaboración, para luego analizarla con la comisión trans de la organización y debatirlo, aunque, de acuerdo a lo que expusieron ante los concejales, pretenden que sean 6 los puestos de trabajo que se destinen al colectivo por año.



Vale aclarar que el proyecto también deberá ser enviado al Departamento Ejecutivo, para que lo analice y luego se pronuncie sobre su postura debido a que será el responsable de hacer cumplir el cupo.





CINCO COMO MÍNIMO

Entre los considerandos de la Ordenanza que rige en la ciudad capital de la Provincia, se plantea como objeto “favorecer la promoción y el acceso al trabajo, en la inserción y la estabilidad laboral, alentando su capacitación, contratación y el empleo en el sector público y privado”.



También se argumenta que “esta iniciativa tiene por objetivo ser una herramienta más en el camino de promover la igualdad social y de oportunidades para personas trans, travestis y transgénero y es concebida contemplando el cuadro de emergencia social que atraviesa la existencia material de dicho colectivo”.



“Los/as beneficiarios/as serán todas aquellas personas travestis, transexuales y transgénero mayores de 18 años con residencia permanente en la ciudad. La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe –y subsecretarías que estime pertinente– será la autoridad de aplicación de la ordenanza, la que trabajará en coordinación permanente con el Área Mujer y Diversidad Sexual, o el organismo que en el futuro lo reemplace”.



Según la sanción, “el Estado municipal, entendiéndose por tal al Departamento Ejecutivo y al Concejo Municipal, sus órganos descentralizados y autárquicos, las empresas del Estado y con capital mayoritario del Estado, está obligado a designar como personal de planta permanente, transitoria y/o contratada en un número no inferior a 5 (cinco) personas travestis, transexuales y transgénero que reúnen las condiciones de idoneidad para los puestos de trabajo por año”.





REGISTRO ÚNICO, CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN

Asimismo, la norma dispone que “el municipio llevará un Registro Único de personas travestis, transexuales y transgénero que aspiren a obtener un empleo en las jurisdicciones y entidades, con el objeto de facilitar su incorporación laboral garantizando la privacidad y la observancia del secreto estadístico. Dicho registro dará cuenta del orden de mérito con su consiguiente escalafón. El Registro Único de Aspirantes contendrá la siguiente información: datos personales, estudios validados, antecedentes laborales y cursos de capacitación realizados”.



Según el artículo 6º, “será el Departamento Ejecutivo Municipal, quien pondrá a disposición las áreas programáticas para desarrollar las acciones tales como la creación, mantenimiento y difusión de un registro de empresas privadas que ofrezcan trabajo a personas travestis, transexuales y transgénero; la creación, fomento y manutención de espacios de formación laboral y profesional que incluyan especialmente a personas travestis, transexuales y transgénero. Deberá fomentar la firma de convenios para la realización de pasantías en el sector público y privado y la firma de convenios con instituciones educativas con el fin de promover el acceso y permanencia en la educación primaria, secundaria y superior”.



Igualmente, se deberá “crear en conjunto con el Área Mujer y Diversidad Sexual y la Secretaría de la Salud de la Municipalidad un espacio grupal de contención y seguimiento para el sostenimiento de los recursos laborales y educativos que se pongan a disposición de las personas travestis, transexuales y transgénero, además de celebrar convenios con el Inadi con el objetivo de proveer respuestas integrales ante situaciones de discriminación y fomentar campañas de promoción de derechos”.





SOLO EN SANTA FE CIUDAD

De los 14 municipios y comunas que cuentan con la norma, sólo la ciudad de Santa Fe estaría al día.



El cupo laboral trans sigue siendo un capítulo pendiente en la provincia y en muchas localidades del territorio santafesino. Según relevamientos a los que ha tenido acceso el colectivo que agrupa a estas minorías sexuales, la posibilidad de acceder a un cargo en la administración pública está aprobada en 14 municipios y comunas, pero sólo en una, la capital provincial, aseguran que las autoridades están al día. Y a nivel provincial, si bien hay una ley promulgada y reglamentada, el registro abierto llegó a convocar a la tercera parte de la población que, estiman, nuclea a esta minoría. Y aún no se han producido incorporaciones.



En 2016, la ciudad de Rosario aprobó la primera ordenanza para el cupo laboral, que estableció el ingreso de cinco personas por año. Pero se viene cumpliendo “a medias”: de las 25 personas que deberían haber ingresado, sólo lo hicieron 15 hasta el presente



La Municipalidad de Venado Tuerto fue la primera, no sólo en la provincia, sino también en el país. Después se incorporaron: Santa Fe, Chañar Ladeado, Santo Tomé, Vera, San Justo, San José del Rincón, Reconquista, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Gálvez, Villa Gobernador Gálvez y Casilda, aunque la implementación es bastante dispar.