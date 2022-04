Corrientes: Lorenzetti pidió unidad para evitar el "colapso ambiental"

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti presentó el pasado viernes en la ciudad de Corrientes "El nuevo enemigo: el colapso ambiental. Cómo evitarlo", su libro en el que describe los signos de la crisis ambiental, social y política. Fue en el marco de una charla organizada entre el Gobierno provincial y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, en la que se debatió el rol de la Justicia en la defensa del medio ambiente.

La convocatoria, denominada “La Humanidad en peligro: el rol de la Justicia en la defensa del medio ambiente”, comenzó con las palabras de bienvenida del gobernador Gustavo Valdés, quien para ello dejó un video grabado, ya que en la jornada asistió a la 9º Asamblea de Gobernadores del Norte Grande en Salta. Luego el secretario general de Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato señaló que se eligió a Corrientes para este encuentro por la emergencia ígnea que sufrió la provincia. Seguidamente se proyectó el mensaje del Papa Francisco con motivo del Día de la Tierra y el ministro de Justicia, Juan José López Desimoni indicó que el Gobierno provincial se puso a entera disposición para que esta temática se debata en Corrientes.

Después continuó un panel en el que, primeramente, el Defensor Público Coadyuvante de la Defensoría General de la Nación, Nicolás Vargas expuso sobre las migraciones que produce en el mundo el cambio climático. Luego el ministro del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, Enrique Osvaldo Peretti disertó en materia de jurisprudencia sobre fallos ambientales y cerró este segmento el juez del Juzgado Criminal Correccional Federal Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires, Ariel Lijo, quien ensayó sobre el recorrido que deberán tener los aspectos penales de “una nueva forma de criminalidad” como son los delitos ambientales.

El cierre de este encuentro estuvo a cargo de Lorenzetti con la presentación de su último libro, lanzado a fines del año pasado y editado por Editorial Sudamericana. El juez de la Corte Suprema de la Nación explicó así que en todo el mundo se atraviesa una crisis, tanto en lo económico, como en lo social y en la gobernabilidad que desembocan en un “colapso ambiental”, planteándolo como “el nuevo enemigo”. Ante este panorama, planteó la unidad en un movimiento que genere cambios hacia un “futuro de esperanza”.

Al dialogar con los periodistas y luego de su exposición sobre el cambio climático y sus consecuencias, Lorenzetti planteó que “la idea es que hay un nuevo enemigo que el colapso ambiental, hay una gran crisis que estamos viviendo y que nos unifica, cuando uno ve un enemigo superior, deja de pelearse con el que está a lado, entonces la polarización como tal es un discurso en cierta manera antiguo frente a los nuevos desafíos que tiene” y luego expresó que “no hay que mirar el pasado sino el futuro y si miramos el futuro, esto nos está afectando a todos y creo que la provincia de Corrientes ha sido un ejemplo dramático, estos incendios deben obligarnos a actuar, entonces ahí debemos estar todo unidos porque por más que uno sea rico o pobre, o trabaje en Capital o en el Interior, cualquiera sea el lugar, la crisis ambiental nos afecta a todos y es muy grave”.

Seguidamente, recalcó que “tenemos un enemigo, pero también podemos tener otro camino y hay un nuevo proyecto de gobernabilidad, de economía, de sociedad, un nuevo idealismo, nuevos valores, eso nos va a llevar a estar más unidos y trabajar sobre la idea de la esperanza no tanto el miedo como es siempre sino el derecho a la esperanza que nuestra gente tenga esperanza” y porque “cambia la dirección, podemos prevenir los incendios, catástrofes, ser más conscientes, nos pasan cosas permanentemente pero no las vemos, no somos conscientes que realmente hay que cambiar, que hay que adoptar nuevas conductas individuales, sociales, generales y políticas” expresó Lorenzetti.

“Lo que está pasando es que hoy las democracias en general siempre se basaron en proyectos, durante el siglo 20 por ejemplo, esos proyectos fueron de desarrollo progresivo, algunos pensaron en el desarrollo de un modelo de Capitalismo, más evolucionado o más tecnológico y otros pensaron en grandes términos, hacia un socialismo” y agregó que “una sociedad que sea más igualitaria, lo que algunos llaman derecha, izquierda, pero hoy eso se ha agotado”.

Luego, siguió explicando que “estamos en el medio de un cambio global muy grande como fue la posguerra de la segunda guerra mundial, hubo un gran cambio y hoy estamos viendo la pospandemia, que es un proceso de gran transformación, de gran regeneración en el mundo de la economía, de la política, de la sociedad, de la gobernabilidad es un enorme cambio con altibajos, avances y retrocesos, pero es un cambio” explicó el ministro de la Corte.

“Uno de los temas que se estudian, es que la crisis de la naturaleza son producto de la acción humana, pero la acción humana conduce también sobre la mente humana y la mente de los chicos, la influencia sobre la mente de los chicos es cada vez mayor” remarcó Lorenzetti y añadió que “nosotros antes en el derecho hablábamos de defender la libertad, de la persona frente a las acciones del estado, los grupos económicos pero esa libertad implica decidir entre una cosa y otra y sin embargo ahora, la tecnología permite incidir en algo que yo decido, entonces los chicos están sometidos a un control social muy sofisticado y viven aisladamente conectados pero no hay sociabilidad”.

Ante la pregunta sobre su preocupación por el cambio climático y su participación para conseguir una reacción por parte de la sociedad, el ministro de la Corte reveló que “son procesos, los procesos en algún momento cambian, por ejemplo si uno analiza el feminismo, es algo que comenzó con muy poco” y sin embargo dijo que “hoy es un consenso muy generalizado que ha llegado a un plano donde nadie lo cuestiona, la igualdad entre el hombre y la mujer o la lucha contra la discriminación por raza, o el movimiento de derechos humanos, todo eso nació con muy poca gente, y en algún momento se generaliza un movimiento”.

Por último, Ricardo Lorenzetti explicó que “vivimos grandes tragedias, lo de Corrientes es un llamado de atención de lo que ha sufrido, es un incendio realmente dramático y si no decimos basta, no decimos que hay que reaccionar estas cosas van a ser cada vez más graves” y añadió que “no solo los incendios, sino que estamos viendo agua contaminada, mares de plástico, pesca masiva, agotamiento de los ríos, grandes sequías y cuando uno suma y pone todos estos fenómenos juntos, vemos que el paisaje es malo y nos preguntamos hasta cuándo vamos a seguir ignorando lo que está pasando y es importante que reflexionemos y actuemos”. (Fuente Radiosudamericana.com)