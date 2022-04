Argentina podría ingresar al banco de los BRICS

La Argentina podría ingresar al New Development Bank (NDB), conocido como el banco de los BRICS, gracias a una propuesta de Brasil. El ministro de Economía del vecino país, Paulo Guedes, fue el encargado de dar a conocer la iniciativa, horas después de haberse reunido con el titular del Palacio de Hacienda argentino, Martín Guzmán.

Según Guedes, ambos países sudamericanos tienen un papel decisivo en la seguridad alimentaria y energética de la región y del mundo, publicó el portal brasileño Estadão. "La Argentina tiene muchos fertilizantes y la capacidad de multiplicar por diez su producción actual (de alimentos). Nos ayudamos cuando bajamos los aranceles externos. Vamos a ayudar a la Argentina con el programa del FMI (Fondo Monetario Internacional). Es una historia de asociación que se hace cada vez más grande. El principal objetivo es la integración de nuestras economías", afirmó el funcionario del Gobierno de Jair Bolsonaro.

El New Development Bank es el banco del grupo de los BRICS, el foro que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La entidad financiera nació en 2014, cuando esas potencias firmaron la Declaración de Fortaleza.

Los créditos concedidos por el banco estarán orientados principalmente a proyectos de infraestructura y sustentabilidad.

La sede central del NDB se encuentra en la ciudad china de Shanghai, tras haber tenido sus primeras oficinas en Johanesburgo.

Anteriormente se sumaron al New Development Bank cuatro países: Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Uruguay y Egipto. Desde su ´puesta en funcionamiento, el banco de los BRICS ha aprobado cerca de 80 proyectos en todos sus países miembros por un total de 30 mil millones de dólares, en rubros como transporte, agua y saneamiento, energía limpia, infraestructura digital, infraestructura social y desarrollo urbano. (NA)