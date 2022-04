Del Sel y una sugestiva foto con Jorge Faurie

Pese a que estuvo muy cerca de ser gobernador de Santa Fe en dos ocasiones, el humorista Miguel Del Sel se alejó del centro de la política hace casi cinco años, pero ahora podría reaparecer y volver a ser una figura importante en la provincia de la bota.

El integrante del trío Midachi, que supo ocupar una banca en la Cámara de Diputados y estar al frente de la Embajada argentina en Panamá, prefirió enfocarse en su rol de humorista tras su rol como diplomático y luego se dedicó de lleno a la actividad agropecuaria. Sin embargo, una foto llamó la atención y desliza un posible regreso a la política santafesina.

La imagen fue publicada por un comprovinciano, el ex canciller Jorge Faurie, quien se reunió con Del Sel para hablar sobre la actualidad del tercer distrito con mayor caudal electoral del país.

"Café con Miguel Del Sel para charlar lo que esperan y necesitan los santafesinos", escribió el diplomático en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Buen aprendizaje y recordatorio de la importancia de la unidad".

El encuentro entre Faurie y Del Sel se produjo el pasado viernes: la imagen los muestra sentados en las mesas ubicadas en la vereda de una reconocida cadena de cafés local.

Tras su paso por el Palacio San Martín, el ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto había integrado la lista de candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio por Santa Fe en las elecciones legislativas del año pasado.

Pese al triunfo opositor en la provincia, el ex funcionario nacional no pudo quedarse con una banca en la Cámara baja, ya que ocupaba el último lugar de la nómina.

Con su encuentro con Del Sel, Faurie aspira a convencer a Del Sel de regresar a la política, para darle mayor volumen a Juntos por el Cambio en Santa Fe y poder lograr por primera vez la Gobernación, tras haber quedado muy cerca de lograrlo en 2011 y 2015.

En julio del año pasado, en medio de la campaña electoral de cara a las PASO, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, habían viajado a Santa Fe para reunirse con el humorista.

La figura de Del Sel pareciera ser una de las de mayor renombre en el arco opositor, aunque habrá que ver si, en caso de regresar a la competencia, su alejamiento de la política no le restó apoyo popular.

A fines de marzo pasado, Mauricio Macri declaró a UNO 106.3, radio santafesina que pertenece al conglomerado del empresario rosarino Gustavo Scaglione, que Del Sel podría ser candidato en 2023. “Esperamos que esto que no se nos dio por muy poco dos veces con alguien maravilloso como Miguel Del Sel se nos dé en el 23”, aseguró el exmandatario a la vez que destacó “el amor que Miguel le tiene a los santafesinos y su vocación de ayudar”. No obstante, admitió que “es una decisión de él que por ahora no ha querido volver a tomar”.