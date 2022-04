La UNRaf realizó el conversatorio "Malvinas: una causa soberana. 40 años de la guerra"

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) llevó a cabo esta actividad con el objetivo de homenajear a los caídos en la Guerra de Malvinas, iniciada el 2 de abril de 1982. En tal oportunidad, se realizó un reconocimiento institucional a sus familiares, a los ex combatientes y a los veteranos. Contó con los valiosos testimonios del Presidente del Centro de Ex Combatientes del Departamento Castellanos, Carlos Tartaglia; el veterano Jorge Passerini; el excombatiente Enrique Lentore; y Graciela Canavese, esposa del ex combatiente Juan Canavese, quien aportó su vivencia como mujer e integrante de una de las tantas familias que afrontó esos momentos. En tal oportunidad, el Rector, Dr. Rubén Ascúa, y la Vicerrectora, Mg. María Cecilia Gutiérrez, concretaron la imposición del nombre "Islas Malvinas" a una de las aulas del nuevo campus.

La actividad se realizó el lunes 4 de abril a las 18 horas. El conversatorio contó con la moderación del Lic. Guillermo Sáenz, docente de la UNRaf, quien brindó una introducción a los testimonios dando un marco histórico a la guerra. "Nadie duda de los argumentos jurídicos, históricos y geográficos para la demanda que sostiene nuestro país desde 1833 y en el siglo XX frente a los organismos internacionales. No obstante, la guerra de Malvinas como evocación estaría incompleta si se la separa del contexto político en el que se produjo. Es inescindible de la dictadura feroz que tuvo la argentina desde 1976 a 1983. Más allá de la legitimidad de las demandas, esta guerra fue producida por un gobierno ilegítimo que buscaba consolidar un modelo de Nación en un contexto de desaparición y muerte de miles de personas y que dejó a la Argentina condicionada económicamente por todos los años posteriores", explicó.



"LOS PRIMEROS AÑOS

FUERON LOS MÁS DOLOROSOS"

Seguidamente, tomó la palabra el Presidente del Centro de Ex Combatientes del Departamento Castellanos, Carlos Tartaglia, quien expresó: "Lo más doloroso de estos 40 años fue el recuerdo de los compañeros que quedaron en las islas y, además, lo que padecieron los compañeros luego de la guerra. Porque en esos años de abandono murieron más que en la guerra en sí. No tuvieron contención de nadie. Los primeros años fueron los más dolorosos y luego de a poco fuimos mejorando y la sociedad empezó a reconocer". En este sentido, invitó a conocer el museo ubicado en Av. Italia 1147 de la ciudad de Rafaela para involucrarse con la historia y conocer más sobre lo sucedido en la guerra y sobre el trabajo de los ex combatientes y veteranos en la actualidad.



"NOS MANDÓ UNA CARTA

CONTANDO QUE SE IBA DE VIAJE"

Luego, tomó la palabra Graciela Canavese, quien en 1982 tenía 17 años y hoy es esposa del ex combatiente Juan Canavese, presente también en el auditorio. "Estábamos de novios y nos comprometimos antes de que él comience el servicio militar. En ese momento, nunca pensamos en una guerra. Cuando él se fue, al tiempo nos mandó una carta contando que iba de viaje, que iba a navegar sin saber por cuánto tiempo. Cuando anunciaron la guerra no sabíamos qué iba a pasar. Estábamos cerca de su papá y sentimos su dolor de padre" contó. La única comunicación posible eran las cartas y en ocasiones tardaban meses en llegar. Había que escuchar la radio para intentar saber qué estaría pasando.

Graciela contó una anécdota precisa sobre esos días de angustia: "En esos días fui a un dentista y le comenté la situación. Y me dijo `ponete contenta de que si se muere lo van a traer con la bandera y va a ser un orgullo´. Nunca más fui a ese dentista".



"LA POSIBILIDAD DE IR A LAS

ISLAS SIEMPRE ESTUVO LATENTE"

Posteriormente, brindó su testimonio Jorge Passerini, quien fue soldado en el continente y hoy integra la Agrupación 2 de abril. Contó que hizo el servicio militar en la ciudad de Santa Fe y días antes de que cumpla con el tiempo previsto para finalizar el servicio militar, su jefe lo llamó y le dijo "Mirá, Jorge, no sale más nadie de acá". En ese momento le informaron la situación de inicio de operaciones y luego viajó, pero sin tener datos sobre el destino. Pudo informarle si situación a la familia luego de 20 días.

"La posibilidad de ir a las islas siempre estuvo latente. No obstante, estábamos a cargo de la custodia de ciertos puntos estratégicos y de las bases aéreas. En el caso nuestro, estábamos en Puerto Santa Cruz. La aviación fue el arma que más daño hizo a los ingleses. Había cuadrillas de 5 o 6 aviones y volvían tres, cuatro o no volvía ninguno. Teníamos a nuestro cuidado todo el combustible, logística y también traslado de heridos", recordó Passerini. Además, hizo mención de las diferentes situaciones de los ex combatientes que participaron en combate y quienes son veteranos que fueron soldados continentales. Sin embargo, luego de la guerra, entre 1983 y 1988 hicieron el reclamo de reconocimiento todos juntos y luego, por decreto del poder ejecutivo se estableció la diferencia, por lo que continúan los reclamos hasta la actualidad.

"Cuando volvimos esperamos por lo menos el reconocimiento del propio ejército, pero no fue así. Me costó volver a relacionarme con mis compañeros, con esas vivencias que inconscientemente quise olvidar. Mi padre enfermó y sentí mucha bronca. Comencé a ir a reuniones, me empecé a integrar con gente del palo que había pasado lo mismo que yo y entonces retomé el tema. Me puse a estudiar y a ver qué podía hacer yo después de eso porque le debemos mucho a la sociedad que durante el conflicto nos dio todo, hasta lo que no tenía. Colaboramos con la sociedad en distintos eventos, en todo lo que podemos. De esa manera se fue llenando ese vacío que había quedado y estoy muy orgulloso de haber participado porque lo dimos todo", expresó el veterano de Malvinas.



"CUMPLÍ MIS 20 AÑOS DURANTE UN

BOMBARDEO EN PUERTO YAPEYÚ"

A su turno, habló el ex combatiente Enrique Lentore quien ingresó al servicio militar obligatorio en Corrientes. Compartió su visión histórica sobre la independencia argentina, el reclamo de soberanía y el colonialismo que siempre resultó una amenaza a la integridad territorial desde el siglo XIX.

"Cumplí 20 años el 13 de mayo de 1982 durante un bombardeo en mi querido Puerto Yapeyú" contó. Con un importante conocimiento sobre la geografía de las islas, Lentore narró diversos momentos de su experiencia en la guerra. "Lo más grave fue la falta de logística. No nos bañamos por 60 días. Según el médico del puesto sanitario que estaba en Puerto Yapeyú, necesitábamos 4500 calorías diarias y estábamos ingiriendo menos de 1000. El frío era de - 12 grados y -15 grados de sensación térmica con la ropa mojada", recordó.

"Sentimos orgullo y dolor. Es difícil de explicar lo que te queda después de la guerra. Hoy tenés 649 personas que no están que podrían ser esposos, padres, abuelos y podrían haber contribuido al país durante toda su vida. Se pueden hacer notas a distintos excombatientes y le van a contar una guerra distinta porque cada uno tuvo un rol distinto, lo que no quiere decir que es menos o más importante. Yo me considero igual que todos los argentinos, no que todos los excombatientes, porque estoy seguro que todos hubieran hecho lo que uno siente porque la patria la llevamos todos adentro", reflexionó Lentore. A su vez, recomendó leer el Informe Final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, más conocido como Informe Rattenbach, un dictamen de la comisión acerca de las responsabilidades políticas, militares y estratégicas de la guerra de las Malvinas.



"RECUERDO QUE TRATAMOS DE

RECIBIRLOS Y NO NOS DEJARON"

El cierre de la actividad estuvo a cargo del Rector, Dr. Rubén Ascúa, quien manifestó su emoción por el homenaje y el recuerdo brindado. "Es difícil expresar en pocas palabras lo que significa para una Universidad joven como la UNRaf asumir el compromiso no sólo de asumir la frase de No Olvidar, sino también de otorgar a las generaciones jóvenes que no tuvieron la oportunidad de participar que aquellos momentos, el conocimiento de los hechos. Para ello, convocamos a los veteranos y a todas aquellas personas que vivieron de cerca aquel desgraciado momento de un gobierno ilegítimo desde todo punto de vista, que nos ató de pies y manos para otorgarles el recibimiento requerido en aquella ocasión a todos quienes participaron directamente en la guerra. Recuerdo perfectamente que tratamos de recibirlos y no nos dejaron. Así que este es un pequeño homenaje de la Universidad a todos ustedes", expresó.