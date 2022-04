Economía, guerra y ambiente

En ocasiones los temas de la vida cotidiana nos desbordan y nos superan, por lo que aquellos que creemos no son urgentes quedan al fondo de la agenda de cosas por hacer durante el día. Y así una y otra vez. En el caso de los argentinos, la crisis económica que golpea a todos, en especial a los sectores más vulnerables, es importante. Porque miles de familias que se encuentran debajo de la línea de la pobreza necesitan de la asistencia estatal para poder cubrir la necesidad básica de alimentarse. Hoy tener un trabajo tampoco es garantía de nada, tantísimas personas ocupadas no cobran el salario suficiente para hacer frente a sus gastos de alimentación, vivienda, abrigo y calzado (las zapatillas ya ronda los 10 mil pesos), educación, salud y transporte, que forman parte de lo esencial.A nivel mundial, la actualidad nos remite en forma obligada a la guerra en Europa a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, que no solo conmueve por la cantidad de muertos, la violación de los derechos humanos y los millones de desplazados, sino que además tiene impacto en la economía mundial. El más fuerte en los costos de la energía y de los alimentos, lo que desacomoda como lo hizo la pandemia de Covid a ciudadanos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y por supuesto, gobiernos.Más allá de la insoportable crisis económica argentina y de los avatares de la guerra en Ucrania, está la problemática medio ambiental que requiere atención urgente pero que se posterga al considerar que los temas mencionados más arriba son prioritarios. Un día ya será tarde y el planeta estará en un punto sin retorno.En este contexto, un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que el 99% de la población mundial respira aire con niveles de calidad inferiores a los mínimos fijados por este organismo, que reclamó una reducción del consumo de combustibles fósiles entre otras medidas para mejorar esta pésima tasa. El porcentaje, que supondría en cifras absolutas aproximadas unos 7.700 millones de personas, se ha calculado al analizar los datos de estaciones de control de calidad de aire en 6.000 ciudades de 117 países, y comparándolos con los estándares de aire limpio que fijó el año pasado la OMS, más estrictos que los que había anteriormente.El reporte advierte que un 99% de las ciudades en países con ingresos medios y bajos y un 17% de las naciones más ricas no cumplen con los estándares respecto a materias en suspensión, ni en el caso de las PM10 (10 micras de diámetro) ni en las más nocivas PM2.5 (con un diámetro inferior a 2,5 micras). El año pasado la OMS fijó su recomendación en el caso de las partículas PM2.5 a menos de 15 microgramos por metro cúbico de aire (antes eran 25), una cifra que, por ejemplo, multiplica por 30 la ciudad india de Ahmedabad, la que muestra peores cifras en este caso. Las partículas PM2.5 son las más nocivas para la salud, ya que debido a su pequeño tamaño pueden llegar a los pulmones y acceder al flujo sanguíneo, por lo que pueden contribuir a problemas cardiovasculares y cerebrovasculares, además de a dolencias respiratorias.Los niveles de otro importante contaminante, el dióxido de nitrógeno, asociado al asma y otros problemas respiratorios, son más altos que los recomendados por la OMS en el 77 % de las ciudades que miden este tipo de polución. El informe se publicó a falta de tres días de la celebración del Día Mundial de la Salud -el jueves 7 de abril-, que este año tiene por lema “Nuestro planeta, nuestra salud” y busca vincular la lucha contra el calentamiento global con los objetivos sanitarios de la OMS.La organización con sede en Ginebra estima que más de 13 millones de muertes anuales en el mundo son causadas por factores medioambientales que podrían evitarse. Aquí hay mucho por hacer.