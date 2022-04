Nuevamente, la Municipalidad recibió la certificación de IRAM

Esta semana se realizó, de manera presencial y remota, la auditoría al Municipio por parte del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).En el informe final, el auditor concluyó: “el Sistema de Gestión cumple con los requisitos de la norma de referencia y recomienda que se otorgue la re certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Auditoría,Evaluación y Transparencia”.Luego de 3 años de mantener el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría en constantes cambios y mejoras, se verificó su funcionamiento a través de esta auditoría externa, la cual se desarrolló durante dos jornadas de trabajo con la participación del equipo de Auditoría. El auditor responsable manifestó como fortaleza del Sistema de Gestión de Calidad “la conciencia y compromiso del personal, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de los procesos auditados”.La Secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, comentó: “Para el equipo de Auditoría estas instancias son muy importantes. El año pasado el informe no tenía observaciones como tampoco no conformidades. Para este año esperábamos lo mismo y así fue. Con esto demostramos que la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua no son slogans de nuestra gestión sino un compromiso real”.Por último, se establece que la certificación otorgada es apropiada y representativa de los procesos auditados y que se mantiene sin cambios. La próxima auditoría del proceso de certificación se realizará en abril del año 2023.PROCESO DE CERTIFICACIÓNCabe destacar que desde el año 2019, la Secretaría obtuvo la prestigiosa certificación otorgada por IRAM e IQNET que garantiza la eficiencia del Sistema de Gestión bajo estándares internacionales. La obtención de dicha certificación implicó un arduo proceso de más de dos años para adecuar todos los procedimientos del área a las exigencias de las normas ISO 9001:2015. Esta auditoría garantiza la eficiencia y transparencia en la administración de los recursos en un ciclo de mejora continua que busca aumentar la calidad de los servicios prestados. Durante el riguroso y exigente proceso de auditoría se controla el cumplimiento de los requisitos de las normas establecidas en el acuerdo oportunamente suscripto con la entidad.