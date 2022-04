Santa Fe, muy cerca de sumar media hora más de clases en el nivel primario

La ministra de Educación, Adriana Cantero, adelantó cómo será la extensión de la jornada en la provincia de Santa Fe, tras la reunión del Consejo Federal realizada este viernes en Ushuaia. "Lo que acordamos todos y nos propusimos es poner un piso de 5 horas diarias para todas las escuelas primarias de la Argentina. En el caso de Santa Fe, nosotros estamos muy cerca porque actualmente tenemos una jornada de 4 horas y media, por lo tanto es muy poco lo que tenemos que incrementar", confirmó la ministra en diálogo con El Litoral. Cabe consignar que actualmente, en las escuelas rafaelinas, la jornada dura 4 horas y 15 minutos, con lo cuál, si esta iniciativa finalmente se concreta, los alumnos del nivel primario de la ciudad tendrán 45 minutos más de clases.Mientras tanto, la funcionaria dijo que la extensión de la jornada comenzará -en una primera etapa- por las escuelas rurales, que en la provincia son 813, de un total de 1.455 establecimientos de nivel primario que hay en la provincia. "Esto arrancará este año, porque presentamos un plan que fue muy bien recibido en el Consejo Federal. Ya teníamos un relevamiento muy situado, datos, planimetrías de las condiciones de nuestras escuelas rurales", aseguró Cantero.La decisión de comenzar a extender la jornada por la ruralidad se debe a que "allí están los chicos que no tienen ninguna otra opción educativa más que la escuela. Entonces incrementar rápidamente la jornada escolar en los sectores rurales es una mejora para los chicos que tienen menos alternativas", argumentó Cantero.En una segunda instancia, la funcionaria indicó que se avanzará con las primarias urbanas que no tengan hasta el momento ningún dispositivo de prolongación de jornada. "De las 1.455 primarias, ya tenemos unas 50 escuelas de jornada completa, y 190 de jornada ampliada. Así que vamos a estar trabajando, en una primera etapa, con las escuelas rurales y, en una segunda fase, con las primarias urbanas que no tienen ninguna ampliación. La meta es que todas alcancen el piso de 5 horas en el período 2022-2023", adujo.FINANCIAMIENTO YMETAS BILATERALESLas provincias tienen distintas duraciones de su jornada escolar, por lo que el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, anunció la conformación de "mesas de trabajo" con los sectores, tales como gremios docentes (en paritarias) y con ministerios de Educación de las provincias (en encuentros bilaterales), para avanzar con la extensión horaria y llevar la jornada escolar a un piso de 25 horas semanales. "Todas las provincias tenemos que llegar a la meta de las 5 horas diarias, es lo que nos propusimos", indicó Cantero. Y valoró: "Es una muy buena noticia que tengamos un plan de trabajo y estaríamos con condiciones de tener a la brevedad el encuentro bilateral para acordar con la Nación el financiamiento, que ya está contemplado por el gobierno nacional porque la extensión de la jornada está incluida en la Ley Nacional de Educación". Cantero dijo que Nación dispuso 18 mil millones de pesos para aplicar la extensión de la jornada en todo el país. "Y seguramente también nosotros pondremos recursos provinciales", añadió.CON LOS GREMIOSEste viernes se anunció también que, con los gremios docentes, se va a dialogar este proyecto en paritarias. Consultada sobre si se abrirá sólo la instancia nacional o también habrá reuniones con los gremios en la provincia, la ministra señaló que "seguramente habrá una primera paritaria nacional que dará contexto a esta conversión y después se darán los diálogos jurisdiccionales que tenemos que tener. No se va a vulnerar ningún derecho adquirido de nadie; también tenemos que trabajar con los docentes la propuesta pedagógica que va a permitir la extensión del nivel primario".FORTALECER EL NIVEL"Está muy bueno que estemos hablando de una mejora de la escuela primaria, porque en los últimos años se puso mucho la mirada en el nivel secundario e inicial ya que era una preocupación y ocupación genuina dado que es donde había que crecer para poder garantizar la escolaridad obligatoria asegurada. Pero ahora está muy bien que podamos tener una política de fortalecimiento en primaria", consideró Cantero. En cuanto a las propuestas curriculares que se dictarán en ese tiempo extendido, la titular de la cartera educativa dijo que tiene que haber un equilibrio entre fortalecer los contenidos de materias troncales como matemática y lengua, y la incorporación de contenidos novedosos que hacen al perfil de la escuela primaria de estos tiempos, "siempre mirando la heterogeneidad que tenemos en todo el territorio provincial", cerró.