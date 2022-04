Choque múltiple en pleno microcentro sin lesionados

Cuando transcurría la primera hora de la jornada de ayer, aproximadamente a la hora 1.00, un espectacular accidente de tránsito se produjo en la zona más céntrica de la ciudad, en bulevar Santa Fe al 300, afortunadamente sin el saldo de lesionados que lamentar.Si bien el hecho no requirió participación policial al no haber personas lesionadas, de acuerdo a información recabada por La Opinión Online se pudo saber que fueron parte del siniestro vial varios vehículos.Es así que participaron del suceso un automóvil Peugeot conducido por Tomás Caravario, de 23 años de edad y domicilio en calle Chile, un Peugeot 308 propiedad de Gustavo Ferraro, de 41 años y residencia en calle Cacciolo, un Citroën perteneciente a Mónica Carinci, de 57 años de edad domiciliada en calle Lisandro de la Torre, y un Citroën C3 cuyo dueño es Cristian Ceraglioli, de 43 años, afincado en calle Necochea.De acuerdo a lo citado por el portal Online de La Opinión, el primero de los vehículos descriptos habría embestido al segundo y luego se involucraron los restantes rodados, llegando a permanecer uno de los vehículos prácticamente en la vereda del local comercial de la empresa de telefonía Claro.Como se dijo, al no haber personas lesionadas, no hubo intervención policial en el siniestro.* Un siniestro vial se produjo en la transitada esquina semaforizada que conforman Ruta Nacional 34 y avenida Ernesto Salva.Del mismo formaron parte una camioneta marca Ford EcoSport guiada por una mujer de 37 años y una motocicleta marca Honda Biz 110 c.c. al mando de un hombre de 34 años.Producto del impacto, el motociclista sufrió lesiones de carácter graves. Intervino personal de la Comisaría Seccional 2a. por jurisdicción.* Por otra parte, en la jornada del viernes, en un camino ripiado emplazado en zona rural de la ciudad de Sunchales, un automóvil marca Peugeot 308 al mando de una persona de 38 años, fue única parte en accidente de tránsito.El hombre sufrió lesiones de carácter leves. Intervino personal de la Comisaría Seccional N° 3 de Sunchales.Desde la Central de Monitoreo Urbano (CeMU) alertaron al servicio 911 a las 6.30 de la jornada de ayer, sobre que en intersección de bulevar Lehmann y avenida Brasil, un sujeto que conducía un automóvil color gris, estaba realizando maniobras peligrosas.Por lo dicho, un móvil de la Guardia Urbana (GUR) comenzó a seguir al peligroso conductor, logrando detener la marcha del mismo, en calle Las Colonias al 300 -barrio Belgrano-, identificándolo, siendo éste Germán Mario G., de 32 años y domiciliado en Bella Italia.En el sitio mencionado se hizo presente rápidamente personal de Protección Vial y Comunitaria municipal, quien al realizarle el test de alcoholemia, este arrojó un guarismo excesivamente alto, de 1,70 g/l -siendo lo permitido para particulares 0,5 g/l- por lo que se procedió a la retención del vehículo en cuestión y su traslado al corralón municipal.