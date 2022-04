En el Soltermam, 9 de Julio ante Atlético

El plato fuerte de este domingo de Liga Rafaelina de Fútbol estará en el estadio Germán Soltermam donde 9 de Julio estará recibiendo a Atlético de Rafaela en el clásico. También habrá acción en barrio Parque Ilolay, con Ben Hur recibiendo al Deportivo Tacural y en Los Nogales con un prometedor Ferro vs Sportivo Norte.Por su parte, Peñarol se presentará en San Vicente ante Brown.En losLibertad 2 – Unión 0, Dep. Aldao 2 – Dep. Ramona 1, Argentino de Vila 1 – Atlético María Juana 4, Argentino Quilmes 3 – Bochófilo Bochazo 0.9 de Julio vs Atlético de Rafaela (Ángelo Trucco), Ben Hur vs Deportivo Tacural (Rodrigo Pérez), Brown de San Vicente vs Peñarol (José Domínguez), Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte (Franco Ceballos), Talleres de María Juana vs Florida de Clucellas (Guillermo Tartaglia).Ben Hur 6, puntos; Dep. Tacural 4; Dep. Aldao 4; Peñarol 3; Atlético de Rafaela 3; Dep. Ramona 3; 9 de Julio 3; Arg. de Vila 3; Brown 0.Atlético (MJ) 7, puntos; Bochazo 4; Unión 4; Libertad 4; Sportivo Norte 3; Florida 3; Arg. Quilmes 3; Talleres (MJ) 2; Ferrocarril del Estado 0.La Primera B, en su torneo Apertura, también tiene algunos encuentros jugados entre semana, correspondientes a su fecha 3. Este domingo se completará este nuevo capítulo con los siguientes cotejos:Moreno de Lehmann vs San Isidro de Egusquiza (Maximiliano Mansilla). Libre: Ind. Ataliva.Ya jugaron: Ind. San Cristóbal 3 vs Arg. de Humberto 0, Dep. Bella Italia 0 vs Sp. Roca 1, Tiro Federal 2 vs Belgrano San Antonio 2.Belgrano San Antonio 7, puntos; Ind. Ataliva 6; Sp. Roca 6; Moreno 3; Arg. Humberto 3; Bella Italia 3; Ind. San Cristóbal 3; Tiro Federal 1; San Isidro 0.La Hidráulica vs Zenón Pereyra (Sebastián Garetto), Dep. Susana vs Juventud Unida de Villa San José (Ariel Gorlino), San Martín de Angélica vs Sp. Santa Clara (Sergio Romero), Libertad EC vs Def. de Frontera (Claudio González).Dep. Josefina 1 vs Atlético Esmeralda 1.Sp. Santa Clara 6, puntos; San Martín 6; Atl. Esmeralda 5; La Hidráulica 4; Libertad EC 3; Zenón Pereyra 3; Josefina 2; Def. de Frontera 1; Dep. Susana 0; Juv. Unida Villa San José 0.