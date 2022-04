“Estoy contento por el convencimiento con el que fueron a buscar el partido”

habló con tranquilidad de su, es la tranquilidad que recibe de sus jugadores, que empezaron a responderle dentro de la cancha. Tras el, el entrenador de la ‘Crema’ analizó: “La verdad que, en el ST se fue apagando pero también tuvimos la posibilidad y la suerte de que algunos de los chicos tengan algunos minutos, que no lo venían teniendo, ya que el día de mañana seguramente van a potenciar por su jerarquía y todo lo que significan y vamos a tener el recambio necesario”.Si bien el elenco albiceleste tuvo individualidades altas, Forestello destacó, y remarcó en algunos aspectos puntuales: “Claro que estoy contento porque los delanteros convirtieron, estoy muy feliz por Portillo, hemos apostado, sabía que iba a recuperar el funcionamiento que en algún momento tuvo con Walter en el 2019/2020, es un patrimonio del club, lo mismo de Valdivia hasta que se fue apagando por cansancio, hizo un partido extraordinario. Son de los que no largaron pero están adentro hoy, doble valor.”“El significado en general,. Tanto Fleita como Bellocq reemplazaron muy bien a Romero y Fabri. En general fue un lindo partido”, sumó el Yagui.En relación a cómo salió Atlético a jugar el encuentro ante los marplatenses, y lo planificado, el entrenador celeste contó:(el anterior juego de local), vieron que el PT ese no fue como el que necesitamos jugar de local, si aquel ST., nos hizo muy bien sumar en Río Cuarto, esforzarnos como lo hicieron.De aquella presentación ante Deportivo Madryn, con un 1 a 1 que no había convencido a nadie por Alberdi y al equipo lo despidieron con silbidos, a los aplausos y la gran noche que se vivió el último viernes., que los chicos como Marco (Borgnino), Nico (Aguirre) y los que vienen con menos minutos también vayan agarrando el ritmo necesario como para que se pueda mantener el tiempo más posible lo que pasó en el PT, eso va a significar que en los partidos de visitante sigamos mejorando y en algún momento hay que traerse los 3 puntos, por supuesto para ir acortando brechas”.Y por último, Forestello declaró: “Lo más importante es que los futbolistas se sientan seguros, con ganas de querer mejorar para continuar generando seguridad entre nosotros, sobre todas las cosas, y que potenciemos las posibilidades en la semana como para que el fin de semana que viene hacer un buen partido en Almagro”.