Como visitante, CRAR tuvo su segunda caída

Se disputó este sábado la tercera fecha del torneo de Segunda División del Torneo Regional del Litoral y el Círculo Rafaelino de Rugby sufrió una derrota ante Universitario, en Las Delicias de la capital provincial, por 31 a 20. Fue la segunda caída fuera de Rafaela, ya que en la primera jornada había perdido ante Logaritmo, mientras que en la segunda se había recuperado ante Alma Juniors. El dato saliente es que en ninguna de las dos salidas el Verde pudo traerse unidades para la tabla y en el caso de la víspera, su rival le ganó con bonus.Si hubo victorias en los partidos preliminares, la reserva rafaelina ganó por 53 a 29 y la pre-reserva por 31 a 24.En el cotejo principal, dos tries de Matías Rocchi y otro de José Francone, más un penal de Pablo Villar y una conversión de Martín Bocco aportaron los puntos Verdes.La formación de la escuadra dirigida por Quique López Durando fue con: 1 Matías Rocchi, 2 Jonatan Viotti, 3 Gastón Zbrun, 4 Mariano Ferrero 5 Franco Davicino, 6 Manuel Mandrille, 7 Ignacio Sapino, 8 Facundo Aimo; 9 Esteban Appo, 10 Pablo Villar; 11 Mateo Villar, 12 Nicolás Imvinkelried (cap.), 13 José Francone, 14 Leonardo Sabellotti y 15 Santiago Kerstens.Ingresaron: 40m Jerónimo Ribero por N. Imvinkelried, 45m Juan Manuel Imvinkelried por Mandrille, 53m Gian Allasino por Aimo, 59m Gabriel Morales por Rocchi, 62m Martín Bocco por P. Villar, 69m Carlos Laorden por Zbrun, 72m Ignacio Martínez por Appo.Los demás resultados de la jornada fueron estos: Los Caranchos 34 – Tilcara 17; Jockey de Venado Tuerto 33 – La Salle 21 y Alma Juniors 9 – Logaritmo 45.Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Jockey (VT) y Logaritmo 14 puntos; Los Caranchos 11; Universitario (SF) 6; Alma Juniors 5; CRAR y Tilcara 4; La Salle 0.El 23 de abril (ahora viene un breve receso por Semana Santa) la cuarta fecha tendrá estos partidos: Tilcara vs. Jockey; La Salle vs. Alma Juniors; Logaritmo vs. Universitario (SF) y CRAR vs. Los Caranchos.