Unión buscará traerse los primeros puntos

Unión de Sunchales, que perdió en las dos fechas iniciales, estará visitando este domingo a Defensores de Villa Ramallo por el tercer capítulo de la Zona Norte del Federal A. El encuentro comenzará a las 16 y será dirigido por el marplatense Marcelo Sanz.El elenco dirigido por Walter Grazziosi intentará recuperarse para no quedar relegado en este inicio del campeonato. El cuerpo técnico viajó a la provincia de Buenos Aires con estos jugadores: Ignacio Barros, Iván Baudin, Martin Caballo, Raúl Chamorro, Francisco Filippi, Gonzalo Gonzalez, Germán Mayenfisch, Brian Otero, Alfredo Pussetto, Francisco Robles, Martin Rodriguez, Lautaro Romero, Cristian Sánchez, Lucas Sanchez, Pedro Sanz, Gonzalo Schonfeld, Alejandro Siben, Denis Stracqualursi, Manuel Vargas y Ronaldo Welchen.Este domingo también se medirán: a las 15.15 Douglas Haig vs. Gimnasia y Tiro, Maximiliano Macheroni; 15.30 Juventud de Gualeguaychú vs. Boca Unidos de Corrientes, Jonathan Correa; 16 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Juventud Antoniana, Lucas Cavallero; 16.30 Sp. Belgrano de San Francisco vs. Sp. Las Parejas, Guillermo González y Central Norte de Salta vs. Defensores de Pronunciamiento, Francisco Acosta. Libre: San Martín de Formosa.