Rafaelinos retrasados en el Norpatagónico

El bonaerense Andrés Gallegos se mantuvo al frente de las posiciones del Abierto Norpatagónico de golf, que se juega en el Club Palihue de Bahía Blanca, aunque la tercera vuelta no se pudo completar por las malas condiciones climáticas. Gallegos continuaba como líder, con tres golpes de ventaja sobre Maximiliano Godoy, cuando se suspendió la ronda por falta de luz a las 19.15 (antes hubo retrasos por lluvia).El líder había hecho cinco birdies para llegar a (-15), cuando el grupo final decidió no continuar en el tee del hoyo 17.“La lluvia nos complicó un poco pero la cancha quedó en buenas condiciones después de la suspensión. Salí decidido a atacar y tuve muy buenas chances de birdies al principio de la ronda y eso me permitió hacer cinco birdies en seis hoyos”, dijo Gallegos, que busca defender el título que ganó la última vez que se jugó con profesionales en 2019.“Ahora hay que enfocarse en terminar bien la ronda mañana y luego seguir atacando, porque 'Maxi' es un gran jugador que también le gusta mucho este campo”, comentó el líder.El tercer lugar es para Jorge Monroy con (-8), en tanto el cuarto lugar es para el mejor aficionado clasificado, Miguel Sancholuz (-6), quien en la víspera anotó 68 (-2). Respecto a los profesionales de nuestra ciudad, Julio Zapata se ubica en el puesto 27 con +2, en tanto que Gustavo Acosta está en la posición 38 con +6. El día viernes no pudo pasar el corte clasificatorio Román Rébora.La tercera ronda se reanudará este domingo a las 8.30 y luego se reordenará el horario para la disputa de la cuarta vuelta.MASTERS DE AUGUSTAScottie Scheffler, actual número 1 del mundo, sigue en estado de gracia y ha dado un gran paso para conseguir su primer “grande”, en el Masters de Augusta. Su extraordinaria actuación en la segunda jornada, unida a los resultados de sus principales rivales, le ha catapultado no solo a la primera plaza, sino que la ha conseguido con una sustancial ventaja.Esta vez no le frenado nada y los siete birdies que ha firmado, incluidos los cuatro pares 5, le hacen acumular un total de 8 bajo par a pesar de haber comenzado el día con dos bogeys en los tres primeros hoyos, con una ventaja de cinco golpes sobre los cuatro jugadores que comparten el segundo puesto: Sungjae Im, el primer líder; el irlandés Lowry (68), el japonés Matsuyama (69), defensor del título, y el sudafricano Schwartzel (69), ganador del Masters en 2011.