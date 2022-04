Las empresas rafaelinas centenarias y un poco de su historia para conocerlas

Precisamente, por la carga emotiva que se vivió en el recinto de sesiones, iniciamos el repaso con la firma Rosetti Hermanos (servicios fúnebres) y fue Eduardo Rosetti quien se encargó de expresar estremecedoras palabras que en un momento lo llevaron a hacer una pausa por estar invadido por la emoción.

“Un 1 de junio de 1919 los hermanos Pedro y Evangelista iniciaron este proyecto en las instalaciones de calle Moreno esquina Arenales, donde hoy funciona una conocida farmacia de la ciudad”.

El comienzo de la actividad empresarial de los Hermanos Rosetti se basó en objetivos comerciales, pero sabiendo que no era cualquier actividad, estaban obligados a tener presente en cada servicio; sensibilidad , empatía y atención personalizada con cada familiar que viene a nuestra empresa. Y siguen siendo nuestros pilares y la misión que entendemos los que hoy estamos a cargo del legado de aquellos hombres que la pensaron así, hace 103 años .

En 1931 se emprende la mudanza de la oficina y abrimos las puertas en Hipólito Yrigoyen 237, donde continuamos funcionando; adaptándonos a los cambios de la ciudad pujante que es Rafaela.

La tercera y cuarta generación son las que hoy seguimos al frente de la empresa, sin olvidar cada etapa de su rica historia

“Nuestro sincero agradecimiento por este reconocimiento, que consideramos merecido para Mario (su padre y en la primera fila), quien en vida lo recibe y valora. Para la familia del inolvidable Nelson Kiki Rossetti con quienes comparto la emoción de este acto y por sobre todo; resaltar el recuerdo imborrable a los pioneros de esta empresa”.

Acastello y Rosso fue la otra empresa de servicios de sepelio distinguida y Carlos Rosso, indicó: “en agosto cumpliremos 111 años. Italia llega muy tarde al proceso de industrialización y crea una camada enorme, compuesta de millones de inmigrantes, entre los cuales estaban nuestros abuelos y bisabuelos. Las circunstancias hacen que funden esta empresa en 1911. Luego, en 1919 se fundó otra en San Francisco, aún vigente, y en 1932 compran una vieja empresa en la ciudad de Esperanza, donde también está nuestra cochería. En 1962, con nuestra familia amiga Rosetti se fundó la Organización Social Rafaelina de Servicios Fúnebres, que es Visión y este año cumplirá 60 años. Prometemos seguir, como siempre porque estamos orgullosos de nuestro país”.

Vidrios Bravi, empresa nacida en 1905, brinda desde sus inicios servicios de venta, colocación, biselado, pulido y procesado de cristales y actualmente tiene su planta en el Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER).

Luego de recibir su plaqueta, Martín Coppari, manifestó “sentir orgullo por nuestros 117 años en Rafaela, y simplemente quiero agradecer a mis padres por el esfuerzo y a mi hermano por el salto que hicimos en el sector que estamos ahora en el PAER, un lugar extraordinario para la empresas y solo prometer que la vamos a seguir remando y luchando contra todo lo que se nos ponga adelante”

Casa Carena, uno de los locales comerciales más antiguos de Rafaela, con una fecha de apertura que supera los 110 años, aunque son algunos más.

No se sabe a ciencia cierta en qué año comenzó a funcionar este tradicional comercio rafaelino, por esa razón su propietario, Amílcar “Kuky” Carena puso, con el humor que lo caracteriza, en el frente del inmueble: “Fundada hace mucho”.

En la actualidad, como desde el momento de su apertura se puede encontrar un interminable surtido de elementos para el campo, la industria o el hogar mismo.

Óptica Lencioni es el comercio de mayor antigüedad en la Perla del Oeste, y su fundación data de 121 años atrás.

La historia comienza el lunes 15 de octubre de 1900, cuando Ugo Lencioni, nacido en Lucca, en la Toscana italiana, abre su negocio en calle Lavalle 54, frente a la actual Plaza 25 de Mayo. Vendía elementos para medicina, remedios que preparaba artesanalmente (recetas magistrales) y anteojos para "vista cansada", de distintos aumentos,.

Ugo siguió con en el negocio hasta que sus hijos Vito y Faustino, asumen la total responsabilidad de la pequeña empresa, especializada en óptica, droguería (farmacia) y fotografía. A finales de la década del 40, cierra la sección farmacia y continúa Vito con óptica y fotografía. Sus hijos Roberto e Ivo lo suceden y le dan un fuerte impulso a la óptica, quedando finalmente a cargo Gerardo, hijo de Roberto.

Otro comercio, Perfumerías Oliveras, acredita 114 años de vida vendiendo fragancias, artículos de belleza e higiene en su local del centro de la ciudad.

Roberto Muriel, de Perfumerías Oliveras, tras recibir la plaqueta, evocó que su comercio acredita 114 años de vida y acotó que “José Antonio Rafael Oliveras, un catalán que llegó a la Argentina con 15 años y en 1908 se instaló en la ciudad con el negocio que todavía hoy funciona. Su hijo menor, Jaime Fernando Oliveras, un trabajador incansable, con plena dedicación que supo ganarse el prestigio de sus colegas a nivel nacional. Tuvo un colaborador fiel como fue Juan Carlos Santiago Dambrossio y de él somos descendencia Graciela, Florencia y yo y nos toca darle continuidad a esta obra iniciada por ellos y esperamos seguir atravesando los vaivenes que todos los días tenemos”.

Hacendados de Rafaela, empresa organizadora de remates feria cumplirá el primer día de agosto sus 102 años de existencia. Es quizás la primera del país en su género y ha servido de estímulo y ejemplo para otras creadas posteriormente.

“El 1° de Agosto de 1920, se citan en una casa de campo de Rafaela, varios amigos y ganaderos de la zona, para dar nacimiento a una sociedad que fuera intermediaria y garantía de sus compras y ventas de haciendas, dirigida y orientada por ellos mismos, protectora de sus propios intereses y beneficiarios del fruto de sus propias operaciones. Tres días después, 44 hacendados, se reúnen en Asamblea en una casa de calle Necochea, con la misma y franca decisión: declarar legalmente constituida la sociedad anhelada, dándole fecha de origen al de la primera reunión mantenida, la que se adoptó como fecha tradicional de fundación de la Sociedad Anónima de Hacendados de Rafaela.

Luis Miassi, de Hacendados de Rafaela, contó que “luego de más de 100 años en la ciudad y es un orgullo porque de nosotros dependen más de 80 familias. La idea de Hacendados es seguir creciendo en la región (actualmente con remates feria en Rafaela, Humboldt y Huanqueros) y forjando dentro de la ciudad a todos los que nos representan, sean empleados, clientes de la región”.

Empresa Familiar "Guillermo Vincenti", dedicada a la explotación rural, nació prácticamente con la ciudad según los señalado por Héctor Vincenti: “nuestra empresa no tiene 100 años ya tiene 140 años” y para ello recordó: “Nuestro bisabuelo Guillermo Vincenti compró las primeras 8 concesiones el 15 de enero de 1882, así consta en el boleto. En la misma tierra y la misma actividad seguimos todos. Ya se han comentado las vicisitudes que tuvimos las empresas en todo este tiempo y nosotros con la particularidad de que la actividad rural está a la intemperie”.

“La Magdalena” es la cabaña en actividad más antigua del país en la cría de ganado Holando.

El bisabuelo de Juan José Felissia, su actual propietario, llegó a esta tierra en 1885, sólo cuatro años después de la formación de Rafaela y ese fue el inicio de una historia que la consagró con los años en una de las cabañas de Holando más importantes de la lechería nacional.

Ricardo Armando (tío, padrino, mentor e inspirador de Juan José), viaja a Holanda, en 1954, para comprar animales y traerlos al país, y años después lo hace a Estados Unidos y Canadá para importar genética y comienza allí el camino del mejoramiento genético de la raza que pone al establecimiento a la vanguardia de los criadores argentinos y la hizo acreedora de innumerables premios a nivel nacional.

En 1972, Armando fallece, y 9 años después también lo hace su padre, y Juan José, que había aprendido todo de la cría, junto a sus hermanas, se queda con la cabaña y su perfeccionamiento lo ha llevado a ser jurado internacional en los concursos más importantes del mundo.

El frigorífico Rafaela Alimentos inicia su actividad en el año 1915 poco después de la llegada a Rafaela de Luis Fasoli, inmigrante italiano de Mandello del Lario, en la región de Lombardía, sentando las bases de lo que se transformaría en un establecimiento industrial líder del sector.

Finalmente, diario La Opinión, fundado el 24 octubre de 1921, ha conquistado en su primer siglo de vida un lugar preponderante a la hora de informar a los rafaelinos entrando por décadas a los hogares a través del ejemplar papel y en los últimos años mediante su web, uno de los sitios de noticias con mayores visitas a nivel provincial.

Su plena vigencia se basa en el tratamiento mesurado de la información, buscando siempre la mayor veracidad y objetividad, atributos que junto a una línea editorial coherente y ajustada a los valores y principios que hicieron de Rafaela un lugar de prosperidad, lo mantienen como un referente obligado cuando se trata de conocer lo que ocurre en la ciudad.