Mucho hockey

La Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped tendrá otro fin de semana de gran actividad en la Zona Rafaela.

Este sábado se jugará el partido pendiente de la primera fecha de la Zona A1 de damas, entre Juventud de Humboldt y CRAR. Será en la cancha sintética de Sarmiento en aquella localidad, a las 15 en Reserva y 16.30 en primera.

Luego el domingo tendrá disputa la Zona A2 en el sintético del Círculo Rafaelino y en Brinkmann, por la tercera fecha, mientras que también jugarán los caballeros de 9 de Julio ante Antártida.

En Rafaela se medirán: 11 Sub 14 Sp. Norte vs. CRAR B; 12.30 Primera Sp. Norte s. CRAR B; 14 en caballeros 9 de Julio vs. Antártida Argentina; 15.30 A. Tostado vs. Bella Italia (Primera) y 17 los mismos equipos (reserva).

En Brinkmann, por A2, se enfrentarán San Guillermo vs. La Cañada (9.30 primera y 11 reserva); Sp. Suardi vs. Centro Brinkmann (14 primera y 15.30 reserva).