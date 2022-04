CRAR visita a Universitario

Se disputará este sábado la tercera fecha del Torneo Regional del Litoral, correspondiente al torneo de Segunda División, en la que el Círculo Rafaelino de Rugby estará presentándose en Las Delicias, para medirse con Universitario de la capital provincial. El partido principal dará comienzo a las 16 con el arbitraje de Fabián Prats, mientras que los partidos previos tendrán estos jueces: a las 12.45 en pre-reserva Fernando Lauría, y a las 14.15 en reserva Joaquín Zapata.

CRAR viene de conseguir su primer triunfo como local ante Alma Juniors de Esperanza y en esta ocasión intentará confirmar su recuperación, tras la caída en la primera fecha con Logaritmo. "Uni" en la jornada anterior cayó ante Tilcara y hasta aquí solo sumó un punto en el certamen.

El Head Coach Verde Enrique López Durando confirmó el siguiente quince titular: 1 Matías Rocchi, 2 Jonatan Viotti, 3 Gastón Zbrun, 4 Mariano Ferrero 5 Franco Davicino, 6 Manuel Mandrille, 7 Ignacio Sapino, 8 Facundo Aimo; 9 Esteban Appo, 10 Pablo Villar; 11 Mateo Villar, 12 Nicolás Imvinkelried (cap.), 13 José Francone, 14 Leonardo Sabellotti y 15 Santiago Kerstens.



RESTO DE LA FECHA

Este sábado también jugarán: Los Caranchos vs. Tilcara (Carlos Poggi); Jockey de Venado Tuerto vs. La Salle (a confirmar) y Alma Juniors vs. Logaritmo (Facundo Gorla).

Posiciones: Jockey de Venado Tuerto y Logaritmo 9; Los Caranchos 6; CRAR y Tilcara 4; Universitario de Santa Fe 1; La Salle 0.



DOS ORILLAS

En cuanto al torneo de divisiones menores que organizan las Uniones Santafesina y Entrerriana, CRAR será local este sábado 9 de abril por la segunda fecha enfrentado también a Universitario. En M15 y M16 jugarán a las 12.30 (arbitrajes de Darío Botta y Facundo Puntillo, respectivamente); mientras que en M17 y M19 lo harán desde las 14 (Carlos Medina y Juan Ferino los jueces).



HOMENAJE A ARAMBURU

La World Rugby rendirá hoy un homenaje al exrugbier al rugbier argentino Federico Martín Aramburu, quien fue asesinado en París el pasado el 13 de marzo, durante la previa del Seven de Singapur. En los encuentros de la etapa inicial se realizará un minuto de silencio y los jugadores argentinos lucirán una remera con la imagen de su etapa como jugador de seven, previo al debut frente a Nueva Zelanda.

Los Pumas 7 integrarán el Grupo C junto con Nueva Zelanda, Gales y Escocia.