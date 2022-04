Paula Ormaechea, baja por su situación anímica

Paula Ormaechea, raqueta número uno de la Selección Argentina de Tenis, decidió no disputar la Billie Jean King Cup debido a que atraviesa una difícil situación personal luego del fallecimiento de su padre. La tenista de Sunchales le comunicó la decisión a la capitana Mercedes Paz luego de jugar esta semana el WTA 250 de Bogotá, Colombia.

"Lamento mucho no poder estar con el equipo, acompañando y jugando para Argentina, porque tenía muchas ganas de hacerlo. Pero dado lo que pasó con mi papá, que fue tan repentino, necesito parar un poco, procesarlo y vivir mi duelo de otra manera", declaró Ormaechea, número 146 del ranking mundial.

"Jugué en Bogotá para ver cómo me sentía, pero es un momento muy difícil y por eso tomé esta decisión. Estaré apoyando al equipo, deseándoles lo mejor a mis compañeras y esperando volver a representar al país en la próxima oportunidad”, agregó Paula. Su papá Marcelo Ormaechea (59 años) falleció el domingo 20 de marzo.

El equipo argentino competirá en el Grupo I de la Zona Americana de la BJK Cup en Salinas, Ecuador, entre el miércoles 13 y el sábado 16 de abril."La decisión de Paula es muy respetable, porque ella está atravesando un duelo. Lo intentó en Bogotá, pero no se sintió del todo bien. Necesita estar tranquila y recuperarse de semejante pérdida. Es una baja muy importante para el equipo, sobre todo porque tampoco tenemos a Nadia Podoroska. Aun así, siento que llevamos un equipo competitivo que va a dar lo mejor para representar al país como todos esperan", expresó "Mecha" Paz a través de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

El equipo nacional estará conformado, entonces, por Lourdes Carlé (251), Jazmín Ortenzi (467) y las debutantes Julia Riera (498) y Solana Sierra (650).



BUEN TRIUNFO DE CORIA

El tenista argentino Federico Coria se clasificó ayer para las semifinales del ATP 250 de Marrakech, sobre polvo de ladrillo y con premios por 597.900 euros, luego de vencer al francés Richard Gasquet por 6-7 (1), 6-1 y 6-4. El rosarino, de 30 años y ubicado en el puesto 60 del ranking mundial de la ATP, superó a Gasquet (de 35 y actual 86 del mundo) en 2 horas y 29 minutos de juego.

Coria tendrá como rival en semifinales a otro ex 7 del mundo, el belga David Goffin (74), que le ganó al español Roberto Carballes Baena (79) por 6-7 (6), 6-4 y 6-0.