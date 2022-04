Rafaela, una ciudad comprometida con la salud y el medio ambiente

El 7 de abril de 2022, Día Mundial de la Salud, la OMS puso la atención mundial a la interconexión entre el planeta y nuestra salud. En una campaña que se lanzó este año se insta a las personas, las comunidades, los gobiernos y las organizaciones de todo el mundo a compartir sus historias sobre las medidas que están adoptando para proteger nuestro planeta y nuestra salud.

En Rafaela, en este marco el subsecretario de Salud, Dr. Diego Lanzotti expresó: “Es un día que no estamos muy acostumbrados a celebrar porque en realidad está relacionado con la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, este año creo que es importante, porque por fin pudimos sacar de la mesa el tema de la pandemia y volvemos a encarar esto con otro lema, que en este 2022 se refiere al cuidado del planeta como parte de cuidar precisamente a la salud”.

En cuanto al cambio climático y a la relación directa con la salud, el doctor explicó que “por ejemplo el calentamiento global ha generado muchísimos cambios en la fisiología humana, desde los animales hasta las plantas, y empieza -no solo en grandes eventos sino en evento individuales- a afectar nuestra salud. Por eso la OMS comienza a dar recomendaciones y las personas comunes tratamos de ser protagonistas del cambio”.

“Es importante lo que pasa hoy en Rafaela, una ciudad que ha sido pionera en el cuidado del medioambiente, con un Instituto de Desarrollo Sustentable que funciona desde hace seis años; cuando se habla del cuidado de los alimentos tenemos la Agencia de Seguridad Alimentaria. Todos organismos que funcionan activamente en nuestra ciudad y desde hace mucho tiempo, como así también lo relacionado con la atención primaria de la salud y la prevención de enfermedades”, detalló el funcionario.



REPASO Y CONSEJOS ÚTILES

El Dr. Lanzotti, también mencionó que “este año fundamentalmente se apunta al consumo de alimentos de proveedores locales, donde nosotros tenemos un desarrollo de las huertas orgánicas como elemento productivo y como elemento medioambiental, tratando de evitar el consumo de víveres envasados o ultra procesados y buscando alimentos más frescos y locales. También se recomienda como una medida individual, eliminar de algunos recorridos de nuestra vida habitual el uso de vehículos automotores, tratando de reemplazar al menos en un trayecto la bicicleta o ir a pie”.

“Se ha puesto el énfasis en el tabaco, pensándolo como una de las causas que afecta el medioambiente; por otro lado, individualmente podemos colaborar en la no utilización de plásticos y en la disposición de las bolsas de residuos en la forma adecuada y tratar que al menos una de las fuentes de energía que utilicemos en el trabajo en el hogar, sea una fuente de energía renovable, que desde hace años se apoya a aquellos vecinos que decidan colocar un colector solar o alguna forma sustentable. Creo que sumado a esto, es importante tratar de mantener el aire limpio, con la ventilación de ambientes y no el abuso de la climatización”, recomendó el subsecretario de Salud.



PLANIFICACIÓN DE

POLÍTICAS PÚBLICAS

El funcionario contó que “desde nuestra área estamos tratando de hacer una fuerte vinculación con provincia, donde estamos sosteniendo varios dispositivos preventivos y ya pusimos en marcha varias campañas. Tenemos funcionando el programa “Hay equipo”, que genera los aptos deportivos para niñas, niños y jóvenes y estamos permanentemente buscando la prevención y promoción en la salud”, destacó.



CIRCULACIÓN DE VIRUS

En cuanto a la época del año con la circulación de varios virus respiratorios y la atención de las mismas, el Dr. Lanzotti explicó que “el hospital de nuestra ciudad está muy bien posicionado como un prestador de enfermedades respiratorias y por suerte está en un momento donde llevamos algunos días sin Covid – esperemos que sigamos por este camino, en influenza tuvimos algunos casos pero en este momento ya están llegando las vacunas para todas las edades (faltaban las vacunas para los adultos mayores pero están llegando de manera casi inmediata), con lo cual creo que vamos a enfrentar un invierno con una situación favorable respecto de lo que pueda hacer el hospital por la ciudad”, finalizó.