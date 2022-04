Charles Leclerc fue la referencia en Australia

El duelo entre Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) podría vivir un nuevo episodio este fin de semana en el Gran Premio de Australia.

En el primer día sobre el asfalto del circuito Albert Park de Melbourne, con un escenario parcialmente modificado, el mejor tiempo fue para el monegasco Charles Leclerc.

Con un registro de 1m18s978, el líder del Mundial superó por 245 milésimas al que en principio será su principal rival a lo largo de la temporada 2022, el neerlandés vigente campeón del mundo.

Por detrás de ambos, se ubicó el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari), a 398 milésimas, quien había sido el más veloz en la práctica inicial.

A pesar de su mejor tiempo Leclerc no se mostró eufórico: "Hoy fue un viernes un poco difícil y hay aún mucho trabajo por hacer", declaró.

En todo caso, estos resultados ratifican el buen momento de Ferrari, que está liderando además la clasificación de constructores, después de renunciar a pelear por ella en 2021 y centrarse así en preparar la temporada 2022.

Antes de la carrera australiana, la tercera de la temporada, Leclerc (45 puntos) y Sainz (33) superan a Verstappen (25) en la general de pilotos.

Por detrás de los tres más veloces, el Alpine del español Fernando Alonso marcó el cuarto mejor tiempo, delante del Red Bull del mexicano Sergio Pérez y del otro Alpine, del francés Esteban Ocon.

Por detrás, los Mercedes de los británicos Lewis Hamilton et George Russell no pasaron del 11º y 13º lugar, al cabo de la primera jornada.

Prácticas libres (combinadas): 1° Charles Leclerc (Ferrari), en 1m18s978; 2° Max Verstappen (Red Bull) a 245 milésimas; 3° Carlos Sainz Jr. (Ferrari) a 398; 4° Fernando Alonso (Alpine) a 559; 5° Sergio Pérez (Red Bull) a 680; 6° Esteban Ocon (Alpine) a 864; 7° Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a 1s077; 8° Lando Norris (McLaren) a 1s122; 9° Pierre Gasly (AlphaTauri) a 1s164; 10° Daniel Ricciardo (McLaren) a 1s225; 11° George Russell (Mercedes) a 1s234; 12° Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a 1s446; 13° Lewis Hamilton (Mercedes) a 1s543; 14° Lance Stroll (Aston Martin) a 1s633 y 15° Guanyu Shou (Alfa Romeo) a 2s085.