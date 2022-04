Will Smith no podrá participar de los Oscar por 10 años

La Academia de Hollywood resolvió este viernes vedar a Will Smith de las ceremonias de los Oscar por 10 años luego de la agresión del actor en la última gala de los premios hacia el comediante Chris Rock.

Las autoridades de la Academia tomaron esta resolución debido al incidente del último 27 de marzo en el que Smith irrumpió en el escenario para abofetear a Rock, que estaba presentando un premio, luego de que el comediante hiciera un chiste sobre el aspecto de Jada Pinkett, esposa de Smith.

La determinación no impide que el actor sea nominado ni premiado en futuras ediciones de los Oscar y veda solo su presencia en los eventos que la institución organiza.

"El directorio decidió, por un período de 10 años desde hoy, que el señor Smith no tenga permitido asistir a ningún evento de la Academia, en persona o virtualmente debido a su inaceptable y dañino comportamiento", indicaron el presidente de la institución, David Rubin, y su directora ejecutiva, Dawn Hudson, en una carta a todos los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

El directorio está integrado, entre otros, por los premiados Steven Spielberg, Laura Dern y Whoopi Goldberg, informaron los sitios especializados de Hollywood.

Los organizadores del Oscar optaron por una sanción ejemplificadora sobre todo tras la repercusión negativa y el repudio que recibió la Academia por no echar a Smith de la ceremonia tras la agresión y dejarlo recibir el galardón al Mejor Actor minutos después.

"Nos gustaría clarificar que se le pidió a Smith abandonar la ceremonia y él se negó, pero admitimos que la situación se podría haber tratado de manera diferente", reconocieron al respecto, algo que los allegados al actor negaron.

De no ser porque Rock decidió no denunciar a Smith por la agresión, el actor podría haber enfrentado hasta seis años de prisión y una multa de 100.000 dólares en caso de ser condenado, según la ley de California.

Luego del incidente, Smith permaneció en la ceremonia y luego subió al escenario a recibir el Oscar a Mejor Actor, el primero de su carrera, momento en que se disculpó llorando ante todos menos ante el agredido Rock.

Recién una semana después con un comunicado aceptó: "Me pasé de la raya y me equivoqué, una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí”, dijo en una disculpa pública a Rock.

El último viernes, Smith había renunciado a la Academia ante su inminente expulsión.

"Mis acciones fueron ofensivas, dolorosas e inexcusables. Herí a Chris (Rock), su familia, muchos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público. Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido", señaló Smith al informar su renuncia a la Academia.

El costo laboral

Por otra parte, la semana pasada Netflix resolvió discontinuar la producción de "Fast and Loose", una próxima película que tenía previsto a Will Smith como protagonista.

Además, Apple+ tiene en posproducción "Emancipation", protagonizada por Smith y con debut planeado para este año pero sin fecha de estreno y la empresa no quiso responder sobre su futuro.

También "Bad Boys 4" de Sony estaba en desarrollo y Smith había recibido 40 páginas del guion antes de los Oscar, pero ahora el proyecto quedó también pausado.