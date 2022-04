45 días de degradación

La invasión de Rusia a Ucrania cumple 45 días sin que aún se perciban posibilidades reales de que cesen los ataques y matanzas que retroceden varios casilleros nuestra condición humana. El horror de la guerra, las matanzas de civiles entre ellos adultos mayores, mujeres y niños, la brutalidad de las violaciones y la vida totalmente degradada es lo que observamos desde que la dictadura de Vladimir Putin avanzó con sus tanques hacia territorio ucraniano. No se trata de una serie o una película sino de la vida real donde millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y enfrentar una vida con total incertidumbre, mientras las familias quedaron partidas, con algunos de sus integrantes desplazados, otros haciendo la guerra para resistir al invasor y otros directamente atrapados en las ciudades bajo fuego.

El dictador se aventuró a recrear el infierno sobre la faz de la tierra, puntualmente en Ucrania. Los informes de la prensa internacional muestran la sangre y la muerte en primer plano para conmover, para buscar la reacción de la comunidad internacional ante una situación de injusticia, de indefensión de un pueblo y de impunidad del atacante.

Al menos esta semana, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos por 93 intenciones a favor, incluyendo el voto positivo de la Argentina, 24 en contra y 58 abstenciones. La decisión se tomó apenas días después de que imágenes de civiles asesinados en la localidad ucraniana de Bucha aparentemente por tropas rusas estremecieran al mundo, en la continuidad de la ofensiva militar ordenada por Moscú en su vecino país tras la invasión del 24 de febrero pasado.

En lo que es el borrador de la resolución, la Asamblea General informó que el consejo está gravemente preocupado por los reportes de violaciones y abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por la Federación Rusa durante su invasión de Ucrania.

Entre los estados que votaron en contra, de los 193 países que componen la Asamblea General, figuran Bolivia, Cuba, Nicaragua, China, Irán y Corea del Norte, en tanto Venezuela perdió su derecho a sufragar y Brasil se abstuvo, a diferencia de Chile, Uruguay y Paraguay que se manifestaron en favor de la suspensión de Rusia del consejo.

A lo que sucede en el terreno con la guerra y la muerte, hay que sumarse el teatro de operaciones de la diplomacia. En este se inscribe todo lo que dice y hace, o no dice y no hace, el papa argentino Francisco. Luego de ser duramente criticado por comparar a las víctimas de la invasión rusa en Ucrania con refugiados de otros países y no condenar el accionar de Vladimir Putin, el papa Francisco se mostró consternado por la masacre de Bucha, el pequeño suburbio de Kiev que trascendió en el mundo al ver sus imágenes con civiles muertos en las calles. Las últimas noticias de la guerra en Ucrania muestran nuevas atrocidades, como la masacre de Bucha, una horrenda crueldad, cometida también contra civiles, mujeres y niños, dijo el máximo Pontífice tras su audiencia general. Tras la Segunda Guerra Mundial intentamos fijar las bases de una nueva historia de paz, pero desgraciadamente, la vieja historia de las potencias rivales se ha perpetuado. Y en la guerra actual en Ucrania somos testigos de la impotencia de las organizaciones internacionales, cerró el Papa.

La filial ucraniana de la ONG La Strada, que defiende los derechos de las mujeres, recibió hasta el momento en su número verde llamados concernientes a siete casos de violación de mujeres y niños ucranianos por parte de ocupantes rusos, declaró una responsable de la organización, Aliona Kryvuliak. Pero cree que habrá cifras mucho más altas cuando comience a disiparse la conmoción de las víctimas.