Jaguares consiguió recuperarse ante Cobras

Jaguares XV pudo recuperarse ayer al vencer a Cobras XV de Brasil por 35 a 11, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Súper Liga Sudamericana de Rugby (SLAR), tras sufrir dos derrotas consecutivas en el certamen. El partido se disputó en el estadio Tres de Febrero de Ciudad del Este, en Paraguay. Fue titular Mayco Vivas, mientras que Pedro Rubiolo estuvo entre los suplentes.

El equipo dirigido por el entrenador Ignacio Fernández Lobbe mostró algunos signos de recuperación, pero más allá de la victoria todavía no tiene solidez ni brillo. Lo mejor se vio en el complemento, donde fue contundente y tuvo a Bautista Bernasconi imparable, apoyando dos tries.

En otro encuentro jugado en Ciudad del Este, Peñarol se impuso claramente a Selknam por 31 a 3.

El próximo compromiso de Jaguares XV será ante Cafeteros de Colombia, el sábado 23 de abril, en el inicio de la segunda ronda.

Cobras Brasil XV: Brendon Alves, Endy Willian y Mariano Filomeno; Gabriel Paganini y Gabriel Oliveira; Cleber Dias, Arthur Bergo (cap) y Matheus Claudio; Douglas Rauth y Bautista Santamarina; Daniel Lima, Joel Dos Santos, Simon Bienvenu y Robert Tenorio; Lucas Tranquez.

Suplentes: David Müller, Henrique Ribeiro, Joel Ramírez, Kauá Guimaraes, Devon Muller, Laurent Bourda-Couhet, Victor de Souza, Gabriel Zurka.Entrenador: Fernando Portugal.

Jaguares XV: Mayco Vivas, Ignacio Ruiz y Lautaro Caro Saisi; Manuel Bernstein y Rodrigo Fernández Criado; Santiago Ruiz, Eliseo Chiavassa y Juan Bautista Pedemonte; Joaquín Pellandini y Gerónimo Prisciantelli; Martín Bogado, Santiago Mare, Tomás Cubilla (cap) e Iñaki Delguy; Ignacio Mendy.

Suplentes: Bautista Bernasconi, Santiago Pulella, Martín Villar, Pedro Rubiolo, Jerónimo Gómez Vara, Rafael Iriarte, Tomás Suárez Folch, Nicanor López Fernández. Entrenador: I. Fernandez Lobbe.

Tantos en el Primer Tiempo: 12 y 27’, Penales de Tranquez (CB); 15’, Gol de Prisciantelli por Try de Delguy (J); 38’, Penal de Prisciantelli (J), y 40’, Try de Bienvenu (CB).

Tantos en el Segundo Tiempo: 12 y 25’, Penales de Prisciantelli (J); 20', Try Bernasconi (J); 30 y 40', Goles de Prisciantelli por Tries de Bernasconi e Iriarte (J).

Árbitro: Frank Méndez.