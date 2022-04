Quilmes logró el primer triunfo

Tuvo continuidad anoche la tercera fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. En nuestra ciudad, Quilmes le ganó a Bochazo por 3 a 0 con los goles de Manuel Bustos, Ignacio Forni y Lautaro Ocampo, todos en el segundo tiempo. En reserva ganó el cervecero 2 a 0, en duelo de la Zona B. Fue la primera victoria del elenco de Hugo Togni en esta temporada, recordando que es campeón Absoluto 2021.

En tanto, Atlético María Juana se impuso en el Interzonal a Argentino de Vila como visitante por 4 a 1. Nicolás Roggero fue la figura del partido con tres goles, mientras que el restante lo aportó Mauro Rosso. Para Vila convirtió Nicolás Dondo. En Reserva se impuso Vila por 3 a 0.

Finalmente, Deportivo Aldao por la Zona A le ganó de local a Ramona 2 a 1. Lo ganaba el equipo ramonense con tanto de Lucas Volken a los 33' del complemento, pero Carlos Fragata a los 36' y Ezequiel Saavedra en tiempo de descuento le dieron el triunfo a Aldao.

Recordemos que el jueves el primer adelanto en el clásico sunchalense fue para Libertad, que le ganó a Unión por 2 a 0.

El domingo completarán: Zona A, 9 de Julio vs. Atlético de Rafaela (Angelo Trucco), Ben Hur vs. Deportivo Tacural (Rodrigo Pérez) y Brown de San Vicente vs. Peñarol (José Dominguez). Por la Zona B lo harán Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Norte (Franco Ceballos) y Talleres de María Juana vs. Florida de Clucellas (Guillermo Tartaglia).