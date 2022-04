La nueva Comisión Vecinal de barrio Italia reveló irregularidades de la gestión anterior

En la tarde del viernes, en la sede de la vecinal de barrio Italia ubicada en Bollinger 161, integrantes de la nueva Comisión Vecinal que ganaron la elección del pasado 20 de marzo informaron, a través de una conferencia de prensa, sobre las irregularidades con las que se encontraron al momento de asumir la gestión y también comentaron las acciones que ya pusieron en marcha y aquellas que planifican de aquí para adelante.

Estuvieron en la conferencia Ignacio Medici, integrante comisión vecinal; Fiorella Destefanis, tesorera; Tomas Sequeira, secretario y Carlos Socetti, vicepresidente.

Sequeira, comenzó señalando que “por razones de salud la nueva presidenta no puede estar presente (Sabrina Ulman), pero tanto ella como todos los miembros de esta comisión están al tanto de todo lo que hoy vamos a contar”.

Por su parte, Ignacio Medici, tesorero de la comisión vecinal, comentó que “somos un equipo de trabajo, un equipo amplio y más allá que somos 13 los integrantes, tenemos muchos colaboradores en todo el barrio. Desde el día uno, nuestro compromiso con los vecinos es que la vecinal tiene que estar abierta para todos y todas. Asumimos el 30 de marzo con la presencia de Gonzalo Gómez y no de la ex presidenta vecinal–los motivos no los sabemos- y además asumimos tres días después de lo que correspondía por estatuto, es decir, nos entregaron tarde la llave de la vecinal junto con el estatuto”.

El tesorero dijo que, “también desconocemos en acta y no hace mención a la organización de un té bingo donde la escuela Lisandro de la Torre prestó las instalaciones y se recaudó alrededor de 64 mil pesos. Además, nos encontramos con facturas de EPE con más de 76 mil pesos que no sabemos si están pagas o no al día de hoy, al igual que facturas de ASSA por más de 16 mil pesos. Hubo un aporte en el libro de tesorería por 17 mil pesos que no sabemos quién lo hizo, porque había un saldo disponible de 217 pesos que también es faltante”.

“Nos encontramos con una sede vecinal deteriorada, donde Gonzalo Bianco aclaró que era un trabajo que tendría que haber realizador el municipio local a cargo del intendente Luis Castellano”, relató Medici. Y agregó: “Recibimos una heladera y una cocina en pésimas condiciones que no se puede utilizar, y una garrafa vencida. No se encuentran utensilios, ni tablones sanos y la faltante de 30 sillas”.

Por otra parte, los presentes indicaron que otras personas han reclamado sobre ciertos alquileres del salón de la Vecinal. “Han señado el salón, pero no tenemos registro sobre esos pagos hechos, porque no figuran ni en el libro de tesorería, ni de actas, ni en ningún lado”, afirmaron.

Además, aseveraron que en el libro de tesorería, no hay actividad desde abril de 2019. Existe un saldo restante de 133 pesos, que se arrastra hasta el 30 de marzo de 2022, que es el día en que asumieron la conducción de la entidad vecinal. Por esta razón, explicaron que hay una responsabilidad por parte del Área de Relaciones Vecinales del Municipio también, dado que, cada seis meses, los libros se tienen que revisar. “Durante siete años de gestión de Carla Gómez, creemos que nunca se realizaron revisiones”, afirmaron.