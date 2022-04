Reclamos en barrio Belgrano por desbordes de líquidos cloacales

En marzo de 2012, los concejales de ese entonces habían aprobaron un pedido al Ejecutivo para que gestione ante ASSA la solución definitiva al desborde de líquidos cloacales en el barrio Belgrano, concretamente, en la calle Las Colonias.

Lo que sucede a lo largo de esta arteria, es que en los días de lluvia los desagües pluviales terminan generando que la materia fecal se quede en la calle.

En esa oportunidad, el Dr. Silvio Bonafede, había expresado que "este es un tema de salubridad muy importante, con perjuicios altísimos. Altera la calidad de vida de los vecinos y no es la primera vez que el Concejo pide por una solución. Ya hubo reclamos y no hubo soluciones. Entonces, esto pasa a ser una mera expresión de deseos. Debemos hace un seguimiento de los temas. Es una irresponsabilidad que ASSA no haga nada. Ellos dicen que no tienen el poder de policía para que hagan las inspecciones pertinentes. Pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados".

A diez años de aquella sesión, nada ha cambiado y hoy la nueva comisión de barrio Belgrano vuelve a exponer esta problemática: “El tema más acuciante que tenemos aquí se desarrolla en dos o tres cuadras, donde tenemos un problema con las cloacas ya que con lluvias muy escasas por las bocas de inspección brota el agua servida, se inunda calle Las Colonias, donde además de las cuestiones de salubridad que afectan a los vecinos, por este lugar transitan más de 300 escolares. Claramente esto está ocasionando un problema que no es nuevo, lleva décadas”, relató Rafaela Barreiro, miembro de la vecinal.

“La Municipalidad en algún momento se hizo eco, hubo una resolución solicitando a Aguas Provinciales que se ocupe de esta situación, pero en lugar de solucionarse el tema todo evoluciona negativamente. Hicimos gestiones ante ASSA, donde nos explicaron que a criterio de ellos la red cloacal colapsa porque los vecinos conectarían las descargas pluviales a la red y que ellos como organismo no tienen potestad para ingresar a los domicilios a verificar, porque más allá de la línea de edificación no tienen ningún tipo de autoridad y que sí sería de competencia municipal”, sostuvo.

El vecinalista explicó, que “debería haber una tarea conjunta entre los vecinos también, haciendo un mea culpa en pos de solucionar estos inconvenientes. Insisto, no se logra resolver este tema desde hace décadas. Muy cerca de acá se puede ver la planta elevadora de líquidos cloacales que envía las aguas servidas de esta zona, que es muy baja, al Villa Podio. Esa planta tiene también un déficit importante de funcionamiento, y nos consta en ese sentido que hay buena voluntad de ASSA tratando de resolverlo, pero sabemos que lleva su tiempo”, comentó.

Barreiro, dijo que “comprendemos que hay cuestiones de fondo que no pretendemos que se resuelvan por arte de magia, que se resuelvan mañana, pero sí exigimos que haya una respuesta seria, no una circunstancial de las autoridades diciendo que no se puede”.

El integrante de la comisión vecinal de barrio Belgrano, comentó que hay un pozo muy cerca de una obra que está enfrente de la planta depuradora de líquidos cloacales, que es enorme y sumamente peligroso y lleva allí mucho tiempo. “Se remendó un poco hace dos años para las elecciones a intendente, pero después quedó totalmente abandonado. Eso sí es exigible y no es razonable que no venga nadie a resolver eso”.