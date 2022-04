El próximo ante Almagro

El próximo partido de Atlético de Rafaela será el domingo 17 de abril, a las 15.30, visitando a Almagro por la undécima fecha. Luego del triunfo de anoche, Atlético llegó a 12 puntos y momentáneamente se ubica 15º.ACTO PREVIO POR MALVINASEl 2 de abril se cumplieron 40 años del desembarco de los soldados argentinos en las islas Malvinas y como sucediera durante el fin de semana en todos los campos de juego, este viernes Atlético rindió homenaje a los ex combatientes. Se hizo entrega de un presente a Carlos Tartaglia, presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos, y a continuación, Gerardo Mesler interpretó el Himno Nacional Argentino.Por otra parte, en el entretiempo ingresaron al campo de juego las integrantes del equipo femenino de Atlético que el domingo debutará ante Tigre por el torneo de Primera C.SABADO CON 6 PARTIDOSAtlanta y Deportivo Morón se enfrentarán este sábado en Villa Crespo con el objetivo de buscar un triunfo que les permita escalar a los primeros puestos, en uno de los seis cotejos a jugarse en la jornada por la 10ª fecha de la Primera Nacional. El partido se jugará este sábado en el estadio León Kolbowsky,, desde las 15.30, televisado por DirecTV y lo arbitrará Luis Lobo Medina.La programación sabatina se completará con: 15.30, All Boys-Villa Dálmine, 16.30, Gimnasia de Mendoza-Almirante Brown, 17.30, San Martín de San Juan-Temperley, 18.10, Estudiantes-Deportivo Madryn (TyC) y 20.30, Agropecuario-Mitre.