Atlético lo liquidó en un tiempo

(Por Darío Gutiérrez). Práctico, sólido y contundente, en líneas generales fueron las tres virtudes que evidenció Atlético para volver al triunfo tras tres jornadas y empezar a enderezar un poco el barco en este torneo de la Primera Nacional. Frente al tibio Alvarado de Mar del Plata se impuso por un 4 a 0 que muestra las diferencias que hubo al menos en este partido, en una noche donde el equipo rafaelino estuvo muy certero de cara al arco rival.

La Crema encontró en el primer tiempo muchas ventajas otorgadas por el fondo del elenco marplatense, que aprovechó casi al máximo. Si bien Alvarado dejaba la impresión de equipo prolijo y ordenado, a la vez evidenciaba ser muy permeable cada vez que era exigido.

Una pelota parada fue esta vez el arma que permitió destrabar el partido para el once de Forestello. El córner desde la izquierda al primer palo fue capitalizado de cabeza por Lencina con un perfecto anticipo, que dejó sin chances a Fernández.

Dentro de un rendimiento parejo del dueño de casa empezaba a notarse Jonás Aguirre, que mas allá de su habitual desequilibrio en las proyecciones, ofrecía seguridad en la marca por su sector. Del otro lado, Portillo daba la sensación de estar metido en el partido para buscar como sabe hacerlo los espacios libres para las diagonales, sabiendo que iba a tener la pelota rondando por su sector. Y en el medio, Bellocq no tenía tantas dificultades como en otros partidos.

Si bien la tenencia de la pelota era repartida, Atlético sacaba réditos en cada aparición de Valdivia o de Bieler poniéndose en el rol de asistidor. Pero volvió a erigirse Aguirre como elemento clave para el segundo tanto. Trepó por su costado sin oposición y en tres cuartos de cancha metió el centro pasado para una llegada fulminante de Portillo que conectó el derechazo bajo y cruzado para ampliar las diferencias.

Alvarado sintió el impacto y profundizó las falencias de su bloque defensivo. No sorprendió entonces que tras una buena jugada iniciada por Valdivia en la mitad del campo, Bieler se sumara para trasladar como enlace, y el pase a Lencina entrando por derecha fue rematado por el delantero con violencia. El arquero desvió a medias, y hacia donde entraba Portillo que en la noche de su reencuentro con el gol puso el 3 a 0 sin oposición.

Aunque en el cierre de la etapa la Crema se relajó un poco y permitió tres llegadas de la visita que no fueron bien terminadas, el resultado era incuestionable.

Para lo que faltaba, que era mucho pero tanto como la diferencia en el marcador, estaba la sensación que si Alvarado no descontaba rápido el partido quedaba terminado mucho antes. El dueño de casa resolvió entregarle la pelota y el elenco del debutante Fernández no supo cómo utilizarla para comprometer al seguro Salvá.

Hubo numerosos cambios, pero nada cambió el panorama. Para la Crema quedó el buen ingreso de Borgnino, determinante son su slalon en el cuarto gol, donde escapó en velocidad recorriendo 40 metros y finalmente asistió a Bieler para que con su zurdazo bajo le ponga la frutilla al postre.

No fue una goleada para el lucimiento, si de esas para ganar confianza, en lo colectivo y en algunos rendimientos individuales. Como por ejemplo el de Portillo, que terminó siendo figura con su doblete. Una confianza que la necesita este equipo y buscará trasladarla ahora a su próxima presentación en Buenos Aires.