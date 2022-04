El Gobernador y el Intendente habilitaron estación elevadora de residuos cloacales

"Rafaela está atravesando un proceso de transformación histórico de cara al futuro y a sus 150 años. Tiene una enorme cantidad de obras públicas que habían sido solicitadas y pedidas desde hace mucho tiempo y, ahora, están pudiéndose llevar adelante. Esta obra de cloacas, es una de esas obras", afirmó el intendente Luis Castellano en la puesta en funcionamiento de la nueva estación elevadora, de impulsión y colector para los barrios Los Álamos y Villa Aero Club.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Omar Perotti, quien remarcó que “doce años sin obras es un freno importante. Eso se traduce también en un freno a la actividad inmobiliaria, a la calidad de vida, a la salud. La ciudad no lo merecía. Poner las cosas al día es el desafío y por eso las inversiones. Además, esas inversiones incentivan a la realización de otras”.

La construcción de la planta elevadora demandó una inversión oficial superior a los 175 millones de pesos que contó con el financiamiento del Gobierno Nacional a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). Las obras para la vinculación de las nuevas redes cloacales de los barrios Villa Aeroclub y Villa Los Álamos incluyen la estación elevadora de efluentes con todas sus dependencias, cañería de impulsión y automatismos y telegestión necesarios para su operación. Las nuevas redes fueron ejecutadas por la Municipalidad de Rafaela, a través de un sistema solidario de financiamiento de los propios vecinos de ambos barrios, con aportes de cañerías de la provincia, a través de ASSA.

Además de Omar Perotti y Luis Castellano, estuvieron presentes el senador departamental, Alcides Calvo; el presidente del Directorio de Aguas Santafesinas S.A., Hugo Morzán; el jefe del Distrito Rafaela de Aguas Santafesinas S.A., Luis Ambort; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el presidente de la Comisión Vecinal del barrio Villa Los Álamos, Miguel Crispín; los concejales Juan Senn, Martín Racca y Ceferino Mondino, autoridades municipales y provinciales, personal de Aguas Santafesinas, presidentes y presidentas de comisiones vecinales beneficiadas por la obra y representantes del Consejo Directivo de ATILRA y SMATA.



“A LA RAFAELINA”

“Hagámosla a la rafaelina. No tenemos respaldo provincial ni nacional, empecemos a hacer un ahorro previo”; recordó Luis Castellano que se dijo en 2017 al referirse al proceso de la obra de cloacas. “Ahí pusimos en marcha un proceso muy difícil porque lo que había que ganar era la confianza de los vecinos que, después de mucho tiempo sin hacer obras, se veía deteriorada. Logramos conseguir esa confianza, encarar el ahorro previo y abrir una cuenta común en el banco”.

“Fue un esfuerzo enorme y lo puede contar cada una de las autoridades vecinales. También hubo un esfuerzo muy grande de ATILRA y SMATA ya que les tocaba poner mucho dinero en ese ahorro previo. Y se hizo. Fue un esfuerzo local. ASSA, en ese momento, aportó el 30 por ciento que le correspondía por Ley”; explicó el intendente.

Por otra parte, “la planta impulsora, hasta la de tratamientos de líquidos cloacales, fue decisión de Omar Perotti. Esa es la historia real y concreta de lo que pasó con la obra de cloacas de Villa Aero Club y Villa Los Álamos”.

En tanto, “en el barrio Antártida Argentina, la realidad fue distinta. Ahí hubo una decisión concreta del gobernador, junto a todo el equipo de ASSA, de avanzar con obras en toda la ciudad. El esfuerzo de los vecinos que es por contribución por mejoras; no necesita el ahorro previo y alrededor de 18 meses para poder comenzar la obra. La obra comienza y los vecinos la van pagando, pero hay un respaldo económico y una decisión de avanzar”; finalizó el mandatario rafaelino.



“LA FORMA DE

HACER LAS COSAS”

“Esta es la forma de hacer las cosas que tiene la ciudad. Para quienes estamos en el Gobierno Provincial, no necesitamos que nadie nos explique lo que muchos no entendieron: la necesidad de una ciudad que tiene napas altas”, manifestó Omar Perotti.

En el mismo plano, el mandatario provincial agregó que “muchas veces, en las gestiones las respuestas provinciales eran 'pero si ya tienen el 70 por ciento de cloacas' -como si el 30 por ciento restante podría esperar-. Esto llevó a que los vecinos hicieran un enorme esfuerzo para tratar de encontrar la solución para una ciudad que crece y necesita un acompañamiento”.



MÁS OBRAS

“Vamos a estar terminando la llegada del acueducto a Rafaela con el mayor ritmo de obra que ha tenido desde su ejecución. Ya tenemos el financiamiento para el acueducto que nos va a permitir llevar el agua hasta la zona Oeste de la provincia de Santa Fe y así llegar a la ciudad de San Francisco para concretar un acueducto biprovincial”, detalló el titular del Ejecutivo provincial.

Además, adelantó que “estamos muy cerca del llamado a licitación del otro acueducto en la parte Norte, desde San Javier a Tostado. Es decir que las obras que apuntan a llegar agua potable a toda la población están en marcha y son las que nos permitirán llevar a cabo las otras en los barrios”.

“ASSA ya ha puesto en marcha el llamado a licitación para el tendido de la obra en estos barrios -Los Álamos y Villa Aero Club- para extender a cada casa la posibilidad de hacerlo. Seguramente en distintos sectores habrá que ampliar debido al crecimiento de la ciudad. Quedaron sectores en donde habrá que ampliar el tema agua; otros en donde habrá que ampliar el tema gas”.



EL ACOMPAÑAMIENTO

“Cuando tenemos la posibilidad de coordinar y reconocer el acompañamiento que necesita una ciudad que tiene un ritmo de crecimiento poblacional como la de Rafaela, con un nivel de aporte de sus vecinos y empresas a la Provincia, los recursos tienen que volver”, aseguró Perotti, quién sostuvo que “eso es lo que estamos haciendo”.

“La ciudad sabe que tenemos la firme decisión de poner todo al día y que sea parte del crecimiento integral de la provincia. Obras como estas son las que en muchos otros lados no se hacían porque no se ven. Por lo tanto, la preferencia estaba en otros lugares y en otras obras. Nosotros creemos que las grandes obras hay que hacerlas porque permiten a miles y miles de vecinos cambiar su vida”, finalizó el gobernador.

Por su parte, la secretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Bárbara Chivallero agradeció “a la vecinal, a sus integrantes, que empujaron desde un principio para llevar adelante esta obra, por confiar en nosotros, en el esquema de ahorro previo; al equipo de ASSA que estuvieron trabajando codo a codo; al equipo de Inspecciones de la Municipalidad de Rafaela; al área Relaciones Vecinales; al equipo de Auditoría; a los concejales que siempre acompañaron el proceso, a partir del momento en el que iniciamos el diálogo con los vecinos; especialmente, al gobernador Omar Perotti por la decisión de poner los recursos en donde se debe”.