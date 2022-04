F1: circuito renovado en Australia

La Fórmula 1 continuará con su temporada 2022 con la celebración del Gran Premio de Australia en el tradicional circuito de Albert Park, ausente en el calendario desde 2019 y que sufrió una profunda remodelación desde su competencia anterior.

Esta tercera cita del campeonato llega dos semanas después del Gran Premio de Arabia Saudí, con prácticamente la misma sensación de que todo puede pasar pero sabiendo que con el nuevo reglamento técnico Ferrari puso en pista un vehículo mejor que los de sus rivales.

Red Bull está en condiciones de dar pelea y por primera vez desde que comenzó la era híbrida Mercedes ya no es el gran dominador.

Alpine es un equipo para destacarse en la zona media pero sufrió problemas de fiabilidad que no aparecieron en los test, mientras que McLaren, cada día es algo más rápido.

La Fórmula 1 regresará a Albert Park, el circuito donde todo comenzó a cambiar en 2020, con la suspensión el viernes a primera hora del Gran Premio con motivo de la pandemia a nivel mundial.

Si bienAustralia trató de regresar en 2021, las leyes nacionales no lo hicieron posible hasta este 2022.

Lo hace en un renovado trazado de Albert Park, que cambia frenadas fuertes por curvas de alta velocidad, con nuevas zonas de adelantamiento especialmente en el tercer sector

También se ensancharon ciertas partes del circuito, estimándose que en algunas curvas la velocidad aumentará de los 150 kilómetros por hora hasta los 220, siguiendo la tendencia de los circuitos urbanos, cuya velocidad media se incrementó exponencialmente en los últimos años.