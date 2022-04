Libertad se quedó con el clásico

Anoche, en el inicio de la fecha 3 del Apertura de Primera A, el Deportivo Libertad superó 2-0 a Unión en el clásico de Sunchales.

Los ‘Tigres’ se impusieron gracias a los goles de Martín Rafael (5m PT) y Hugo Góngora, de penal (35m PT).

En Reserva ganó Unión 2 a 1.



SIGUE HOY. 22.00hs Dep. Aldao vs Dep. Ramona (José Domínguez), Arg. Quilmes vs Bochófilo Bochazo (Mauro Cardozo), Argentino de Vila vs Atlético María Juana (Guillermo Vacarone). Domingo 10/04: 16.00hs 9 de Julio vs Atlético de Rafaela, Ben Hur vs Dep. Tacural, Brown vs Peñarol, Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte, Talleres (MJ) vs Florida.



LA PRIMERA B



La tercera fecha del Apertura de Primera B comenzará este viernes con varios adelantos.

Los encuentros: 22hs Independiente San Cristóbal vs Argentino de Humberto (Sebastián Garetto), Dep. Bella Italia vs Sp. Roca (Leandro Aragno), 22.20hs Dep. Josefina vs Atlético Esmeralda (Claudio González), 22.45hs Tiro Federal vs Belgrano San Antonio (Darío Suárez).