Estudiantes goleó a Vélez

Estudiantes de La Plata le ganó ayer por 4 a 1 a Vélez en el UNO Jorge Luis Hirschi, en un intenso partido correspondiente a la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

El "Pincha" se puso en ventaja de forma temprana de la mano del lateral Emmanuel Mas a los 6 minutos, pero el "Fortín" llegó al empate con un tanto de Lucas Janson a los 35.

No obstante, el conjunto platense volvió a reaccionar rápido y pasó al frente nuevamente a los 42 minutos con un gol de Agustín Rogel, para luego estirar la diferencia a los 8 del complemento con un potente zurdazo de Gustavo Del Prete y con una formidable jugada de Mauro Boselli que definió Franco Zapiola sobre el cierre.

El conjunto del "Ruso" Ricardo Zielinski fue superior a su rival aunque Vélez tuvo chances de volver a meterse en partido cuando estaba 2 a 1 abajo, pero el local supo aferrarse a la victoria para subirse a la cima del Grupo C junto al Bragantino de Brasil, que le ganó 2 a 0 como local a Nacional de Uruguay.

En la próxima jornada, Estudiantes visitará el miércoles a Nacional desde las 21, mientras que Vélez, después de enfrentarse con Boca en menos de 48 horas por el torneo de la Copa de la Liga Profesional, recibirá a Bragantino en el José Amalfitani.