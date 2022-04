Extorsión por Whatsapp: les transfirió $38.000

En un caso cada vez más común, pero no por ello menos sorprendente, un hombre de 38 años transfirió 38 mil pesos a extorsionadores que lo contactaron a través de whatsapp y le advirtieron que habían tomado el control de sus redes sociales, con más de 30 mil seguidores.

Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando la víctima denunció que le habían escrito desde un número desconocido en la aplicación de mensajería para informarle el hackeo de sus cuentas en las redes. Luego le exigieron que realizara una transferencia bancaria por 38 mil pesos para retornarle el control de los perfiles y no difamarlo. Pese a haber realizado la transacción, lo siguieron extorsionando.



ESCLARECIMIENTO

Detectives de la DDI Mar del Plata lograron establecer la identidad de uno de los autores del hecho, de 57 años y obtuvieron la orden de detención y orden de allanamiento en la vecina localidad de Villa Gesell.

En el operativo también trabajó personal de la Sub DDI Villa Gesell y se procedió a la detención del imputado y al secuestro de distintos elementos de interés para la causa, como dinero en efectivo, una tarjeta de la firma Ualá y un teléfono celular Motorola G negro (objetos utilizados para la maniobra investigada).

El imputado quedó detenido en la Unidad Penal 44 de Batán.