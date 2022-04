Nissan presentó la nueva pick up Frontier argentina

La automotriz japonesa Nissan presentó en la Argentina el rediseño de la Frontier, la pick up mediana que compite contra Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Chevrolet S10 y Renault Alaskan, entre otros modelos de esta categoría.

La Frontier 2023 llegará al mercado argentino en mayo con tres pilares: nuevo diseño, nuevas tecnologías y “aún más robustez”, promete Nissan.

La diferencia estética más importante está en la parrilla, que se inspira en la enorme Titan y muestra un aumento en sus proporciones. Otros cambios se observan en los faros delanteros, que tienen cuatro lámparas de Led, el paragolpes y los antiniebla. También se retocaron las ópticas de atrás y el formato del portón de la caja.

Se destaca la nueva versión PRO-4X, que viene con guardabarros exclusivo, la barra exclusiva en la caja, el diseño de los asientos y sus tonos específicos, así como el logo insignia de Nissan en color rojo.

El compartimiento de carga tiene una mayor altura en relación a su versión anterior (crece hasta 48 mm más en los laterales) y posee una capacidad para recibir hasta 1.098 kg de carga. Sumado a eso, el paragolpes trasero incorpora un escalón que facilita el acceso y el uso de la caja de carga.

Adentro de la caja, los ganchos de amarre fueron reubicados hacia la parte inferior, cerca del piso, para brindar más opciones de fijación de cargas con diferentes tamaños. Cada uno de ellos tiene ahora una capacidad de hasta 400 kg (4 veces más que antes). También hay un toma de 12V para permitir la conexión de dispositivos electrónicos. Además, la tapa de la caja de carga suma asistencia.



CÓMO ES EL EQUIPAMIENTO

Según la versión, la nueva Frontier trae pantalla táctil central de 8 pulgadas para el sistema de información y entretenimiento, instrumental digital de 7 pulgadas, climatizador automático bizona, salidas de aire para el asiento trasero, techo solar eléctrico, tres entradas USB (una de ellas es de Tipo C) y dos entradas de 12 voltios.

Lo más importante, de todas formas, es el paquete de sistemas de asistencia a la conducción que aumentan el nivel de seguridad. Cuenta con alerta de colisión frontal, alerta de abandono de carril, asistente inteligente de cambio de carril, monitor de alerta del conductor, alerta de punto ciego, asistente inteligente de punto ciego, monitor de visión periférica de 360 grados (ahora incluye sistema de detección de objetos en movimiento), alerta de tráfico cruzado, monitor off-road y sistema de cambio de intensidad de la luz.

Además, viene con control de crucero, control de estabilidad de tráiler, asistente de ascenso en pendientes; y en sus versiones 4x4 ofrece también control de descenso en pendientes. De serie equipa seis airbags y un nuevo sistema Isofix.



MOTOR Y CAPACIDADES

El rediseño de la pick up ofrece dos configuraciones posibles de motor diésel, una con dos turbos de 190CV de potencia y 450 nm de torque, y la otra con 160CV y 403 nm respectivamente. Son las mismas que traía el modelo anterior. Ofrece cuatro modos de conducción:

-Standar: ideal para situaciones normales en la ciudad y en la ruta.

-Sport: ofrece mayor respuesta de aceleración, manteniendo un régimen de revoluciones más elevado.

-Off-road: controla la entrega de potencia, logrando una respuesta lineal en la aceleración en caminos complejos.

-Tow (remolque): ofrece mayor asistencia de frenado, a través de freno motor más fuerte y la posición de cambio más baja.

Con esta mecánica, que se puede asociar a una caja manual o automática, la Frontier puede cargar hasta 1.098 kilos en la caja y arrastrar hasta 3.500 kilos (tráiler con frenos).

La suspensión adoptó nuevos ajustes en los amortiguadores. El conjunto trasero sigue contando con el sistema multilink y resortes helicoidales que trabajan en conjunto con un eje rígido. Y los frenos ahora son a disco en las cuatro ruedas.

Nissan promete “la mejor capacidad off-road del segmento” gracias a sus ángulos: 32 grados en el ataque y 26 grados en la salida, con 25,2 centímetros de vano libre.



¿CUÁNTO CUESTA?

La nueva Nissan Frontier se venderá desde mayo en la Argentina en una gama compuesta por diez versiones, con precios de entre 5,3 y 9,7 millones de pesos.

-Frontier S 4x2 MT: $5.300.000

-Frontier S 4x2 AT: $5.700.000

-Frontier S 4x4 MT: $5.800.000

-Frontier XE 4x2 MT: $7.100.000

-Frontier XE 4x2 AT: $7.600.000

-Frontier X-GEAR 4x4 AT: $7.600.000

-Frontier XE 4x4 MT: $7.900.000

-Frontier Platinum 4x2 AT: $8.600.000

-Frontier Platinum 4x4 AT: $9.500.000

-Frontier PRO4X 4x4 AT: $9.700.000

Los colores disponibles son: Blanco Hielo, Rojo Sólido, Negro Perlado, Azul Cosmos, Gris Cuarzo y Gris Plata. Adicionalmente la versión PRO4X incorpora el Gris Volcánico como color exclusivo. (Fuente TN Autos)