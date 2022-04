Arranca la cuarta del Preparatorio

El torneo Preparatorio de mayores que organiza la Asociación Rafaelina de Básquetbol pone en juego su cuarto capítulo. Este viernes, por la zona A, jugarán en el estadio Elías David, Argentino Quilmes vs 9 de Julio (Ariel Aicardi – Guillermo Theler); mientras que por la zona B, lo harán Peñarol ante Independiente, en Villa Rosas (Mario Buffa – Matías Walter).

Ambos encuentros fueron programados para las 21.30hs.

El resto de los partidos que completarán esta fecha 4 fueron postergados para el 13/4, Ben Hur vs Libertad, y el 19/4 Atlético de Rafaela vs Unión.