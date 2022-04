Colón visita a Rosario Central

ROSARIO, 8 (NA) -- Rosario Central, de flojo nivel, recibirá hoy a un Colón que se mantiene expectante en la lucha para ingresar a la zona de clasificación, en el marco de la novena fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro se disputará desde las 21:30, en el estadio "Gigante de Arroyito", contará con el arbitraje de Facundo Tello, que estará secundado por Iván Núñez y Pablo Gualtieri, mientras que en el VAR se encontrará Pablo Dóvalo y tendrá la televisación de FOX Sports Premium.

Rosario Central viene de caer en su visita a Tigre por 2 a 0, por lo cual buscará cortar su mala racha de tres derrotas consecutivas y obtener un triunfo que lo aleje de los últimos puestos.

Leandro Somoza, flamante entrenador del "Canalla", tendrá su estreno en condición de local y planteará modificaciones para revertir la historia.

El que saldrá el once titular es el capitán Emiliano Vecchio, a quien el técnico le manifestó que deberá recuperar su forma física en 15 días, por lo que en su lugar iría Milton Caraglio para formar dupla ofensiva junto a Marco Rubén.

Además, Claudio Yacob, Facundo Buonanotte y Luciano Ferreyra se perfilan para ocupar los lugares de Marcelo Benítez, Walter Montoya y Pedro Ojeda respectivamente y los mismos serán por el rendimiento de los futbolistas.

Por su lado, Colón tuvo un buen debut en la Copa Libertadores al vencer a Peñarol por 2 a 1, sin embargo en el certamen doméstico lleva cuatro partidos sin victorias y buscará cortar la racha para no alejarse de los puestos principales.

Para este encuentro, el entrenador Julio César Falcioni no apostaría a la rotación y pondría lo mejor que tiene, aunque no dio a conocer si en la delantera estará Luis "Pulga" Rodríguez acompañando a Lucas Beltrán o si jugará Facundo Farías.



Las probables formaciones:



Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Cristian Báez, Lautaro Blanco; Walter Montoya o Facundo Buonanotte, Claudio Yacob o Marcelo Benítez, Pedro Ojeda o Luciano Ferreyra, Gino Infantino; Milton Caraglio y Marco Ruben. DT: Leandro Somoza.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado, Andrew Teutén; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Christian Bernardi; Luis Miguel Rodríguez o Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.



Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Pablo Dovalo.

Hora de inicio: 21:30 - TV: FOX Sports Premium.