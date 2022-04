El Concejo reconoció a comercios y empresas con más de 100 años de trayectoria

El proyecto de reconocimiento a comercios y empresas fue presentado por el bloque de Juntos por el Cambio e impulsado por el concejal Miguel Destéfanis y tuvo el apoyo de todos los integrantes del Cuerpo.



Las distinguidas fueron: Acastello y Rosso Rafaela S.R.L., Vidrios Bravi, Casa Carena, Óptica Lencioni, Hacendados, de Rafaela, Perfumería Oliveras, Cabaña "La Magdalena", Empresa Familiar "Guillermo Vincenti", Diario "La Opinión", Rafaela Alimentos y Rosetti Hermanos SRL.



Precisamente, Destéfanis fue quien fundamentó la iniciativa y comenzó explicando que “no fue fácil encontrar registros para conocer los emprendimientos que nacieron hace 100 o más años atrás. Seguramente, pueden aparecer algunas más porque no hay archivos suficientes para saber de empresas de más de 100 años de actividad en esta ciudad”.



“Seguramente los abuelos o bisabuelos de quienes están aquí presentes cuando iniciaron estas empresas no pensaron que seguirán existiendo tantos años después. Y la tarea no ha sido fácil porque pasan muchas cosas en 100 años. En sus familias, porque sin dudas hubo distintas formas de pensar, en la ciudad, en el país y en el mundo, pero se adaptaron a todas las problemáticas, con momentos felices y otros no tan buenos. Estamos hablando de guerras y hasta pandemias como las que tuvimos, y esperemos que ya sea pasado”, dijo el radical.



No quiero dejar de mencionar -continuó el autor del proyecto- que estas empresas trascendieron nuestra región, el país y el mundo y, precisamente, en el exterior nos conocen a los rafaelinos por muchísimas cosas, pero principalmente por estos emprendedores”.



Y cerró sus palabras señalando a los presentes que el desafío que tienen “es muy grande porque 100 años para atrás es una cosa, pero 5, 20 o 50 años para adelante es otra porque se viven cosas difíciles”.





SON UN MODELO A SEGUIR

Su para de bancada, Leonardo Viotti, siguió con el reconocimiento y mencionó “que la ciudad es lo que es por ustedes, por este ADN emprendedor, de trabajo, de esfuerzo y de tenacidad. Precisamente por esto nos hemos diferenciamos del resto de las localidades de la región y también a nivel país. Ustedes son el ejemplo de lo que los rafaelinos fuimos, somos y lo que queremos seguir siendo. Por eso es importante mostrarlos como el modelo a seguir construyendo”.



En el mismo sentido apuntó que “la ciudad necesita seguir generando emprendedores, proyectos que den trabajo real y que nos sigan abriendo las puertas del país y del mundo para seguir diferenciándonos como rafaelinos”



Alejandra Sagardoy (JxC) agradeció a estas empresas por haber “aportando al desarrollo productivo de la ciudad, donde el denominador común es la vocación de permanencia, la cultura del trabajo, del esfuerzo, la generación de empleo, sea afrontando momento de gran prosperidad o de una grave crisis con una admirable voluntad de persistir a pesar de la dificultades.



“Si bien todas ellas tiene proyectos diversos entre sí están unidas por los mismos principios y valores como la lealtad, la confianza, el sentido de pertenencia y son un motivo de orgullo para nuestra gente, compaginando tradición y progreso donde las generaciones nuevas apuestan a la formación, la tecnología, la investigación, han sabido crecer y consolidarse como verdaderas empresas centenarias y hoy representan una lección de compromiso, responsabilidad y sostenibilidad de los que todos deberíamos aprender.



Los discursos de apoyo al reconocimiento empresario fueron cerrados por el demócrata progresista Lisandro Mársico quien leyó un fragmento de un texto de Felipe Cervera, denominado “Rafaela y su sed de progreso” en el que analiza y responde a cuáles fueron los factores que promovieron su desarrollo diferencia de otras localidades.



Tomándose de este escrito les dijo a los descendientes de los fundadores de las empresas homenajeadas. “ustedes y sus antepasados fueron los que generaron y motorizaron el crecimiento de Rafaela, de haber llegado donde llegamos”.



Hoy (por ayer) no solo estamos reconociendo el tiempo que hace ustedes iniciaron sus actividades comerciales o empresariales. Estamos reconociendo la visión emprendedora, las ansias de progreso y el esfuerzo extremo, el culto al trabajo, todos valores que distinguieron a sus familias y que hoy ustedes tienen como un activo, un capital importante”.



Luego de las ponencias de los ediles se votó y aprobó por unanimidad el proyecto y se dio paso a la entrega de plaquetas a los familiares de los fundadores o a los actuales directivos.





SENTIDOS DISCURSOS

Carlos Rosso, de Acastello y Rosso. indicó: “en agosto cumpliremos 111 años. Tendríamos para escribir un libro con todos los relatos que nos han llegado de nuestros antepasados, venidos de Italia a finales del siglo XIX. Italia llega muy tarde al proceso de industrialización y crea una camada enorme, compuesta de millones de inmigrantes, entre los cuales estaban nuestros abuelos y bisabuelos. Las circunstancias hacen que funden esta empresa en 1911. Luego, en 1919 fundó otra en San Francisco, aún vigente, y en 1932 compran una vieja empresa en la ciudad de Esperanza, donde también está vigente esta cochería. En 1962, con nuestra familia amiga Rosetti se fundó la Organización Social Rafaelina de Servicios Fúnebres, que es Visión y este año cumplirá 60 años. Prometemos seguir, como siempre porque estamos orgullosos de nuestro país”.



Por su parte, Martín Copari, Vidrieria Bravi, sostuvo sentir orgullo “por nuestros 117 años en Rafaela, y simplemente quiero agradecer a mis padres por el esfuerzo y a mi hermano por el salto que hicimos en el sector que estamos ahora en el PAER, un lugar extraordinario para la empresas y solo prometer que la vamos a seguir remando y luchando contra todo lo que se nos ponga adelante”



Quien le puso humor a la reunión fue “Kuky” Carena, de Casa Carena y uno de los promotores del reconocimiento. “Hace más de 110 años que estamos, pero teníamos certeza cuánto más de 110 años tenía, solo quiero aclarar que yo no estaba en ese momento, de eso no doy fé”, expresó y despertó sonrisas en el recinto



“Casa Carena -agregó- es un lugar realmente de humor, donde siempre tuvimos una situación muy especial a nivel de negocios” y reveló que “esta idea (las distinciones a las firmas centenarias) la había hablado con Roberto Lencioni y por eso me encantaría que hoy esté acá. También lo charlé con Marcelo Lencioni porque ellos son los más antiguos de acá”



Luis Miassi. de Hacendados de Rafaela, contó que “luego de más de 100 años en la ciudad y es un orgullo porque de nosotros dependen más de 80 familias. La idea de Hacendados es seguir creciendo en la región (actualmente con remates feria en Rafaela, Humboldt y Huanqueros) y forjando dentro de la ciudad a todos los que nos representan, sean empleados, clientes de la región”.



Por "Guillermo Vincenti" dirigió unas palabras Héctor Vincenti para “hacer una aclaración graciosa y es que nuestra empresa no tiene 100 años ya tiene 140 años. Nuestro bisabuelo Guillermo Vincenti compró las primeras 8 concesiones el 15 de enero de 1882, así consta en el boleto. En la misma tierra y la misma actividad seguimos todos. Ya se han comentado las vicisitudes que tuvimos las empresas en todo este tiempo y nosotros con la particularidad de que la actividad rural está a la intemperie”.



Roberto Oliveras, de la tradicional perfumería, rememoró que su negocio acredita 114 años de vida y acotó que “José Antonio Rafael Oliveras, un catalán que llegó a la Argentina con 15 años y en 1908 se instaló en la ciudad con el negocio que todavía hoy funciona. Su hijo menor, Jaime Fernando Oliveras, un trabajador incansable, con plena dedicación a su negocio que supo ganarse el prestigio de sus colegas a nivel nacional. Tuvo un colaborador fiel como fue Juan Carlos Santiago Dambrossio y de él somos descendencia Graciela, Florencia y yo y nos toca darle continuidad a esta obra iniciada por ellos y esperamos seguir atravesando los vaivenes que todos los días tenemos”



Aprovechando la presencia del Intendente Castellano y los concejales, Florencia Muriel pidió que “cada vez que desde el sector elevamos un pedido, un reclamo o presentamos algún proyecto se tengan en cuenta y los podamos analizar todos juntos y en profundidad para poder dar soluciones rápidas y seguimos creciendo nosotros como emprendedores y ayudando al crecimiento de Rafaela”.