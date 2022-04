Atlético recibe a Alvarado buscando volver a la victoria luego de 3 fechas

Atlético de Rafaela recibe a Alvarado de Mar del Plata por la décima fecha de la Primera Nacional, torneo Malvinas Argentinas, buscando cortar con la racha de tres juegos sin concoer la victoria y comenzar a encaminar una temporada que comenzó adversa y en sus últimas presentaciones dio ‘algún’ indicio, futbolístico, de esperanzas.



El encuentro que comenzará a las 21.10hs, irá televisado por TyC Sports, será arbitrado por Nelson Sosa.



La ‘Crema’ viene de igualar sin goles en su visita a Estudiantes de Río Cuarto, sumando por primera vez como visitante en el certamen. En dicho juego perdió a dos titulares: Fontanini (fractura de costilla) y Romero (desgarro en el isquiotibial). En sus lugares se meten en la formación inicial Jonatan Fleita y Franco Bellocq, el resto será el mismo.

El que retorna a la convocatoria, ya recuperado de la lesión que lo tuvo afuera de las canchas por unas cuantas fechas es Nicolás Aguirre. El ‘Bicho’ estará en el banco de relevos.



En Alberdi la ‘Crema’ no perdió y supo demostrar su mejor versión, con muchas cosas por mejorar y corregir, pero demostrando actitud. Será la hora de sumarle algo de juego.



EL RIVAL, CON NUEVO DT



Alvarado de Mar del Plata llega a Rafaela con 10 puntos, fruto de 2 tiunfos y 4 empates. En lo que va del torneo anotó 10 goles y recibió 14. Hoy debutará Manuel Fernández como entrenador, tras la salida de Walter Coyette.

El flamante DT se desvinculó la semana pasada de Ferro y rápidamente asumió su cargo en el conjunto marplatense. En su cuerpo técnico se encuentra Daniel Bertoya (ex Ben Hur), temp. 2004-2007), como entrenador de arqueros.

En su última presentación, Alvarado dirigido interinamente por Osvaldo Nartallo, superó 1-0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn recuperándose así de tres derrotas en fila.



40 AÑOS DE MALVINAS



Desde el departamento de prensa de la Crema se informó que este viernes, previo al encuentro de Atlético ante Alvarado se hará un reconocimiento al Centro de Ex Combatientes en Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos, con motivo del 40° aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas.



SE PRESENTAN LAS CHICAS



Además, durante el entretiempo se presentará al plantel de fútbol Femenino de Atlético de Rafaela que participará del Torneo de Primera C de AFA, debutando el próximo domingo 10 a las 15,30hs visitando a Tigre.



Las posibles formaciones y datos del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Jonatan Fleita, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Franco Bellocq, Matías Valdivia y Franco Faría; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Mateo Castellano, Facundo Nadalín, Facundo Soloa, Nicolás Aguirre, Marco Borgnino y Facundo Castillón. DT: Rubén Darío Forestello.



ALVARADO DE MAR DEL PLATA: Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Alan Robledo, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Gonzalo Lamardo, Julián Vitale, Iván Molinas y Marcos Astina; Nazareno Solís y Facundo Pons. Suplentes: Esteban Ruíz Díaz, Fabián Sánchez, Mauro Valiente, Victoriano Ramis, Francisco Mattia, Franco Malagueño y Agustín Araujo. DT: Manuel Fernández.



Estadio: Monumental de Alberdi.

Árbitro: Nelson Sosa.

Asistentes: Manuel Sánchez y Emanuel Serele.

Cuarto árbitro: Gustavo Benítez.

Hora: 21.10

TV: TyC Sports

Radios: Colón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5