Nació Índigo, la primera hija de Camilo y Evaluna

La espera terminó. Este miércoles 6 de marzo llegó al mundo Índigo, la primera hija del matrimonio de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry. La pareja de artistas había decidido no conocer el sexo del bebé hasta el día de su nacimiento, motivo por el que había elegido un nombre que les gustara más allá del género.

Cabe recordar que en octubre pasado anunciaron el embarazo de la hija menor de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez Miranda a través de lo que más disfrutan hacer: música. Luego de días en los que generaron muchas expectativas, mostraron la incipiente pancita de Evaluna con un tema llamado Índigo y su respectivo videoclip. "Y ahora todo huele y sabe mejor… ¡VAMOS A SER PAPÁS! No veíamos la hora de compartir con ustedes la noticia más hermosa que hemos recibido", manifestaron en sus redes sociales.

"Dios nos escogió para ser los papás de Índigo y nos sentimos muy afortunados de verlx llegar y florecer! Los amamos y gracias por acompañarnos en cada paso siempre. ¡La Tribu está creciendo!", agregaron. Pero además, decidieron incluir a sus respectivas familias en el video que será un recuerdo imborrable para todos, ya que mostraron la reacción de sus padres, hermanos y amigos cuando se enteraron que la actriz estaba en la dulce espera.

Más tarde, en una entrevista, la hermana de Mau y Ricky contó que ella eligió el nombre de su beba: "Es muy cool porque ahora que contamos el nombre muchas personas nos contaron cosas sobre Índigo y nos gusta cada vez más. Decidimos que se llamará así porque cuando yo era pequeña crecí con una niña que se llama así y me encantaba. Siempre pensé que era un nombre para niña, pero después me di cuenta que es perfecto para niño también".

Por su parte, el flamante abuelo había contado que su hija y su yerno habían decidido tener un parto casero, con ayuda de una partera, en lugar de acercarse a un hospital. Por su parte, Marlene contó cómo aconsejó a su única hija mujer en este momento tan especial de su vida. "Yo le decía antes a ella 'ahorrá para que tengas suficiente colchón y cuando seas mamá puedas decir ‘voy a estar dos años sin separarme de mi bebé’. Y si te toca trabajar, que sea un trabajo en el que puedas poner a tu bebé como un cangurito como hice yo y puedas estar con él pegadito todo el tiempo", contó en una de sus últimas visitas a Buenos Aires. "Hay tantas mamás que tienen ganas de quedarse y no tienen la posibilidad. Yo tuve la bendición de poder trabajar con mis hijos pegaditos a mí. Siento que para un bebé no hay nada como estar pegadito a su mamá", concluyó.