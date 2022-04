Continúa “Coda”, mejor película en los Oscar 2022

Desde el viernes 8 al martes 12 de abril, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano proyectará tres películas, entre ellas el film ganador del Oscar 2022.

Se trata de “Coda: Señales del corazón”, de Sian Heder que se podrá ver en el horario de las 21:30. Es la emocionante historia de superación de una hija oyente de padres sordos (CODA, el acrónimo en inglés de Children of Deaf Adults).

A sus 17 años, Ruby trabaja por la mañana con sus padres y su hermano antes de ir a clase, tratando de mantener a flote el negocio pesquero familiar. Ávida de encontrar nuevas aficiones, Ruby decide probar suerte en el coro de su instituto, donde no sólo descubre una latente pasión por el canto, sino también una fuerte atracción física por el chico con el que debe realizar un dueto. Su entusiasta profesor ve algo especial en ella y la anima a que piense en la posibilidad de entrar en la escuela de música, algo que la obligaría a tener que tomar una decisión de cara a su futuro: o sus estudios, o su familia.

Está protagonizada por Emilia Jones, Marlee Matlin, Eugenio Derbez y Troy Kotsur, quien se alzó también con la estatuilla a mejor actor de reparto, siendo el primer hombre sordo premiado por la Academia.

Cabe destacar que "Coda" es una nueva versión en inglés de la película francesa de 2014 La Famille Bélier, dirigida por Éric Lartigau. Este pequeño filme independiente obtuvo solo tres nominaciones, pero se fue de la 94ª edición de los Premios de la Academia con trofeos para cada una de ellas, incluida la más grande, la de mejor película.

Este drama es apto para mayores de 13 años y se podrá ver subtitulado con una entrada general de $400.

Segmento familiar

En el horario de las 18:00, continúan las proyecciones de “Los tipos malos”, la nueva cinta animada de Dreamworks basada en la serie literaria The Bad Guys, del escritor australiano Aaron Blabey.

Dirigida por Pierre Perifel, cuenta la historia de cinco famosos delincuentes que tratan de realizar su empresa más complicada hasta la fecha: portarse bien.

La misma podrá verse doblada y tiene una duración de 100 minutos. La entrada general es de $400.

Espacio INCAA

En el segmento dedicado al Cine Nacional, se podrá ver a las 19:45, “Axiomas: La verdad escrita en el agua”, ópera prima de Marcela Luchetta con las actuaciones de Luz Cipriota, Jorge Marrale y César Bordón.

“Axiomas”, la ONG ambientalista para la que Isabela trabaja, decide transferirla desde su misión en un campo de refugiados del Sahara a la Argentina. Isabela vuelve a la provincia en la que nació, respaldada por Axiomas a batallar ferozmente contra una empresa minera y contra quien más protege y defiende a la mina: el Gobernador Ribero. Los rencores del pasado y los conflictos no resueltos toman fuerza: Ribero, su principal oponente, es además su padre. ¿Pelea entonces contra el padre que la abandonó o contra el gobernador corrupto que permite empresas contaminantes?