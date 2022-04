Prevención y diagnóstico precoz, las claves para combatir el cáncer de colon

Enla víspera desde el SAMCo. Dr. Jaime Ferré se difundió un informe de prensa que a continuación reproducimos.El cáncer colorrectal (CCR) representa un problema de salud pública mundial. En Argentina se presentan 13.500 nuevos casos cada año y constituye la segunda causa de muerte por cáncer. La prevención y el diagnóstico temprano son indispensables frente a este tipo de enfermedades y el Hospital SAMCo “Dr. Jaime Ferré” está trabajando con esos objetivos.Esta patología se desarrolla como consecuencia del crecimiento anormal de las células de nuestro intestino, que pasan a denominarse pólipos o adenomas, y que luego de un tiempo devienen en un cáncer invasor. Esta evolución progresiva permite, mediante la realización de estudios preventivos, efectuar el diagnóstico en estadios tempranos y facilitar un abordaje terapéutico oportuno.El desarrollo del cáncer de colon se produce como consecuencia de una compleja interacción entre factores hereditarios y otros denominados ambientales; relacionados principalmente con la alimentación y el estilo de vida, entre los cuales cabe mencionar el consumo de tabaco y alcohol, la dieta baja en fibras y elevada en carnes rojas y grasas de origen animal, el sedentarismo y la obesidad.Es por esto último que, para prevenirlo, se recomienda hacer modificaciones en el estilo de vida y la dieta tales como evitar el tabaco, consumir una dieta rica en fibras (principalmente vegetales y verduras) y en calcio, reducir el consumo de carnes rojas y grasa de origen animal y el consumo de alcohol, mantenerse dentro de un peso adecuado y realizar actividad física de manera regular.El 75% de los CCR son esporádicos y se desarrollan en personas que no presentan antecedentes personales ni hereditarios para el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, el riesgo está incrementado en hombres mayores de 50 años, con antecedentes personales o familiares de adenoma o cáncer colorrectal y/o con presencia de enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, la Poliposis Adenomatosa Familiar o el Síndrome de Lynch.Durante las fases iniciales de la enfermedad puede ser asintomático. En etapas más avanzadas los síntomas más frecuentemente encontrados son el dolor abdominal, la anemia, la pérdida de peso, los cambios súbitos en la forma de evacuar (constipación o diarrea) sangre en materia fecal o materia fecal oscuraA partir de los 45-50 años hasta los 75 años es necesario que todas las personas, a pesar de no tener síntomas acudan a consulta para realizar estudios de rutina que permitan detectar y extirpar los adenomas, permitiendo de esta forma realizar un diagnóstico temprano.Es importante recordar que únicamente se presentan síntomas en estadios avanzados por lo que no debe esperar a presentar algunas de las molestias previamente citadas para consultar.Si el paciente presenta alguno de los factores de riesgo adicionales como antecedentes familiares de pólipos o CCR en edades tempranas, enfermedad inflamatoria intestinal, es aconsejable que independientemente de la edad o la presencia de síntomas consulte para poder determinar el momento más oportuno para iniciar los controlesComprometidos con la detección precoz del cáncer el hospital, con el apoyo de la Agencia de Control del Cáncer de Santa Fe y fondos provinciales del Ministerio de Salud, adquirió un equipamiento de última tecnología: un procesador de endoscopia FujiFilm EP-6000 SN 2V696K310 Eluxeo Lite. Cuenta con un videogastroscopio y videocolonoscopio, que tiene una imagen de gran calidad, que permite mejorar el diagnóstico y la detección de pólipos y cáncer colorrectal, como así también las afecciones del tubo digestivo alto. Estos tubos flexibles permiten la exploración de la mucosa del esófago, estómago e intestino en el caso de la endoscopia digestiva alta. Y la mucosa del colon y recto en el caso de la endoscopia digestiva baja. La práctica se realiza en quirófano, ya que requiere de anestesia.Se realiza un trabajo conjunto permanente entre el hospital y la Agencia de Control del Cáncer, mediante el cual se lleva a cabo de una campaña de detección de sangre oculta en materia fecal por parte de la Agencia. Aquellos pacientes con resultados positivos en la detección son derivados al Hospital para continuar con el proceso de diagnóstico y eventual tratamiento.El hospital también posee un tomógrafo que permite realizar una reconstrucción 3D del intestino, permitiendo realizar una colonoscopía virtual, en aquellos casos que así se requiera.La Dra. Marianela Bedini (MP 8854), gastroenteróloga del hospital, destaca que “antes de realizar alguno de estos estudios el paciente debe acudir al hospital para que se le indique el procedimiento a realizar, los riesgos y beneficios, se otorgue el consentimiento, la preparación adecuada, como así también los laboratorios y estudios necesarios en la valoración cardiovascular correspondiente”. De esta manera se busca la atención personalizada de cada caso en particular.Para finalizar, la Dra. Bedini señala que el compromiso de los profesionales del Hospital SAMCo “Dr. Jaime Ferré” es poder mejorar la atención de los pacientes con el objetivo de garantizar su salud y seguridad y en el caso del cáncer de colon, fomentar las formas de prevención y la importancia de realizar controles oportunos que permitan el diagnóstico precoz.